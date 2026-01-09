Беларусь продолжает бороться с последствиями мощных снегопадов. К расчистке улиц привлекли не только коммунальщиков, но и военных и силовиков. Не остался в стороне и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Лукашенко вместе со шпицем Умкой вышел убирать снег (ФОТО)

Соответствующее видео опубликовал приближенный к пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого". На кадрах видно, что Лукашенко расчищает снег деревянной лопатой на территории своей резиденции. Компанию ему традиционно составил белый шпиц Умка, активно бегавший рядом по сугробам.

Ситуация с непогодой в стране остается сложной. Из-за сильных метелей Министерство внутренних дел Беларуси приказало вывести на дороги всю спецтехнику. Для помощи водителям и расчистки завалов на трассы выехали даже вездеходы и БТР. Также к уборке снега в разных регионах страны массово привлекают подразделения вооруженных сил.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жалеет Николаса Мадуро и считает действия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы чрезмерными и необоснованными. Соответствующие заявления он сделал в Минске на церемонии вручения государственных премий.

По словам Лукашенко, США могли добиться всех своих целей в отношениях с Венесуэлой без отстранения Мадуро от власти. Он утверждает, что передавал американской стороне сигналы от венесуэльского лидера и советовал "не делать глупостей", которые могут иметь сложные последствия.