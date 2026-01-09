Білорусь продовжує боротися з наслідками потужних снігопадів. До розчищення вулиць залучили не лише комунальників, а й військових та силовиків. Не залишився осторонь і самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Лукашенко разом зі шпіцом Умкою вийшов прибирати сніг (ФОТО)

Відповідне відео опублікував наближений до пресслужби телеграм-канал "Пул Первого". На кадрах видно, як Лукашенко розчищає сніг дерев’яною лопатою на території своєї резиденції. Компанію йому традиційно склав білий шпіц Умка, який активно бігав поруч по заметах.

Ситуація з негодою в країні залишається складною. Через сильні хуртовини Міністерство внутрішніх справ Білорусі наказало вивести на дороги всю спецтехніку. Для допомоги водіям та розчищення завалів на траси виїхали навіть всюдиходи та БТР. Також до прибирання снігу в різних регіонах країни масово залучають підрозділи збройних сил.

