Лукашенко вновь жалуется на Украину: что случилось

Военные Беларуси и России не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сделал самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В частности, Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет якобы неправдивые новости на эту тему.

"Мы на разного рода авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские "товарищи" и "друзья" в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции", – возмутился диктатор.

Александр Лукашенко выразил недоумение тем, что может лежать в основе подобных фейков, и напомнил, что Беларусь и так "натерпелась от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую "мы не строили, мы не обслуживали и не взрывали", при этом "основная беда" легла на четверть белорусской территории, и республика до сих пор борется с последствиями катастрофы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко заявил, что якобы поддерживает каналы связи с Украиной, но президент Владимир Зеленский его не слышит. Об этом пишет белорусское госиздание "Белта", цитируя слова Александра Лукашенко.

Выступая перед студентами одного из белорусских вузов самопровозглашенный президент рассказывал о необходимости проведения переговоров с Украиной для прекращения войны.

"Мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было", – отметил белорусский диктатор.

Также издание "Комментарии" сообщало – так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком случае может быть применено ядерное оружие.



