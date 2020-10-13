Лукашенко вновь жестко высказался о протестующих

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Владимир Лавский
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления по местному телевидению заявил, что протестующие — это мордовороты. Слова белорусского лидера приводит агентство "РИА Новости".
В эти минуты Лукашенко находится в Толочинском районе, где проводит встречи и избирателями, а заодно занимаемся проверками. Сегодня в планах посетить консервный завод.
Как ранее сообщали "Комментарии", Лукашенко жестко высказался о белорусской оппозиции.
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