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Лукашенко вновь жестко высказался о протестующих

В этот раз протестующие - мордовороты

сегодня, 13:25
Автор:

Владимир Лавский

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления по местному телевидению заявил, что протестующие — это мордовороты. Слова белорусского лидера приводит агентство "РИА Новости".

Лукашенко вновь жестко высказался о протестующих

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить", — сказал глава республики.

В эти минуты Лукашенко находится в Толочинском районе, где проводит встречи и избирателями, а заодно занимаемся проверками. Сегодня в планах посетить консервный завод. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Лукашенко жестко высказался о белорусской оппозиции

"Оппозиция вбрасывает в массы свое видение ситуации. Не поверите, они требуют передать им власть. Разве этого мало? Мы оцениваем это однозначно: это попытка захвата власти насильственным путем. Они пытаются показать, какие они белые и хорошие, нельзя их трогать. Ребята, это ширма, они просто красиво прикрываются", — сказал Лукашенко. 



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