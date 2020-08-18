Лукашенко жестко высказался о белорусской оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что существование координационного совета - это насильственная попытка захвата власти в стране. Об этом сообщает портал "БЕЛТА".

"Оппозиция вбрасывает в массы свое видение ситуации. Не поверите, они требуют передать им власть. Разве этого мало? Мы оцениваем это однозначно: это попытка захвата власти насильственным путем. Они пытаются показать, какие они белые и хорошие, нельзя их трогать. Ребята, это ширма, они просто красиво прикрываются", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси опять напомнил свое мнение, кто присутствует на акциях протеста.

"Там же одни нацисты. Знаете, некоторые уже побывали у власти, у этого, как они говорят, "корыта". Вы лишь посмотрите список их руководителей", - отметил Лукашенко.

Ранее в штабе Светланы Тихановской объяснили, когда президент Александр Лукашенко потеряет свою легитимность.

Именно 10 сентября заканчивается текущий президентский срок Лукашенка. Поскольку многие страны отказываются признавать результаты выборов в Белоруси, а среди них Канада и Ирландия, политик может стать для них нелегитимным главой государства.







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