Лукашенко все-таки ввязался в войну: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине

Украинские хакеры аналитического центра Fenix более шести месяцев скрытно наблюдали за российскими операторами ударных беспилотников и собрали доказательства использования территории Беларусь для атак по Украине. Об этом сообщает InformNapalm.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

В рамках кибероперации специалисты взломали аккаунты десятков российских военных и получили доступ к системам мониторинга дронов. Это позволило в режиме реального времени отслеживать маршруты полетов, цели и точки запуска. Полученные данные оперативно передавались Силам обороны Украины, что помогло срывать атаки и наносить удары по пунктам управления беспилотниками.

Анализ переписки операторов показал, что Россия активно использовала гражданскую инфраструктуру Беларуси, включая сети связи, для обеспечения устойчивого управления дронами. Кроме того, во второй половине 2025 года на белорусской территории были развернуты ретрансляторы, которые значительно расширили возможности ударов по северным регионам Украины.

По данным расследования, некоторые беспилотники даже залетали на территорию стран НАТО, включая Польшу, что могло быть частью тестирования новой тактики. Целью таких действий было выявление возможностей для будущих ударов по логистическим маршрутам поставок западного оружия.

Операция продолжалась с середины 2025 года до февраля 2026-го и позволила выявить ключевые элементы российской инфраструктуры управления дронами. Хотя хакеры не могли напрямую управлять беспилотниками, они обеспечили критически важную разведывательную информацию, которая помогла Украине повысить эффективность противодействия воздушным атакам и сорвать планы противника.

