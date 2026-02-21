Лукашенко таки вплутався у війну: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні

Українські хакери аналітичного центру Fenix понад шість місяців потай спостерігали за російськими операторами ударних безпілотників і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні. Про це повідомляє InformNapalm.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

У рамках кібероперації фахівці зламали акаунти десятків російських військових та отримали доступ до систем моніторингу дронів. Це дозволило в режимі реального часу відстежувати маршрути польотів, цілі та точки запуску. Отримані дані оперативно передавалися Силам оборони України, що допомогло зривати атаки та завдавати ударів по пунктах управління безпілотниками.

Аналіз листування операторів показав, що Росія активно використовувала громадянську інфраструктуру Білорусі, включно з мережами зв'язку, для забезпечення сталого управління дронами. Крім того, у другій половині 2025 року на білоруській території було розгорнуто ретранслятори, які значно розширили можливості ударів по північних регіонах України.

За даними розслідування, деякі безпілотники навіть залітали на територію країн НАТО, включно з Польщею, що могло бути частиною тестування нової тактики. Метою таких дій було виявлення можливостей для майбутніх ударів по логістичним маршрутам постачання західної зброї.

Операція тривала з середини 2025 року до лютого 2026-го та дозволила виявити ключові елементи російської інфраструктури управління дронами. Хоча хакери не могли безпосередньо управляти безпілотниками, вони забезпечили критично важливу розвідувальну інформацію, яка допомогла Україні підвищити ефективність протидії повітряним атакам та зірвати плани супротивника.

