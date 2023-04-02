logo

BTC/USD

28467.74

ETH/USD

1821.63

LTC/USD

92.95

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко высказался о геях и лесбиянках (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко высказался о геях и лесбиянках (ВИДЕО)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял туму ЛГБТ-сообществ и рассказал о своем отношении к геям и лесбиянкам.

сегодня, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Белорусский диктатор в очередной раз попал в скандал из-за своих выступлений. На этот раз Александр Лукашенко высказался о ЛГБТ, в том числе геях и лесбиянках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

Лукашенко высказался о геях и лесбиянках (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Выступая на одном из белорусских государственных каналов, президент Беларуси поднял тему ЛГБТ-сообществ. В своей речи Александр Лукашенко сообщил, что прощает лесбиянки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Девушек, я как президент, я прощаю. Беру на себя эту новость и на вас, на мужчин. Мы не досмотрели, так что мы где-то не доработали", — говорит белорусский диктатор.

Также Лукашенко высказался и о геях.

"Что касается геев – это извращенцы, это последняя гадость", — высказывается Александр Лукашенко.

Посмотреть часть выступления президента Беларуси Александра Лукашенко можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин объявил планы построить в Беларуси хранилище ядерного оружия, а в будущем передать его режиму Лукашенко. Тем временем международные исследователи обнаружили вероятное место ядерного тайника в Беларуси.

Также "Комментарии" писали об американском генерале Марке Милли рассказал, что российские силы понесли значительные потери атакуя украинский город на востоке страны. Руководитель Объединенного комитета начальников штабов считает, что Бахмут превратился в бойню для россиян и наемников. Милли указывает, что вблизи города сосредоточено около 6 тыс. профессиональных русских наемников. Кроме того, генерал США утверждает, что вблизи города еще 20-30 тыс. российских новобранцев, которые недавно взяли были выпущены из тюрем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/world/lukashenko-zrobiv-kamingaut-pro-gejiv-v-administraciji-bilorusi-video-12200805.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!