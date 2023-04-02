Лукашенко высказался о геях и лесбиянках (ВИДЕО)

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Slava Kot
Белорусский диктатор в очередной раз попал в скандал из-за своих выступлений. На этот раз Александр Лукашенко высказался о ЛГБТ, в том числе геях и лесбиянках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Выступая на одном из белорусских государственных каналов, президент Беларуси поднял тему ЛГБТ-сообществ. В своей речи Александр Лукашенко сообщил, что прощает лесбиянки.
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Также Лукашенко высказался и о геях.
Посмотреть часть выступления президента Беларуси Александра Лукашенко можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин объявил планы построить в Беларуси хранилище ядерного оружия, а в будущем передать его режиму Лукашенко. Тем временем международные исследователи обнаружили вероятное место ядерного тайника в Беларуси.
Также "Комментарии" писали об американском генерале Марке Милли рассказал, что российские силы понесли значительные потери атакуя украинский город на востоке страны. Руководитель Объединенного комитета начальников штабов считает, что Бахмут превратился в бойню для россиян и наемников. Милли указывает, что вблизи города сосредоточено около 6 тыс. профессиональных русских наемников. Кроме того, генерал США утверждает, что вблизи города еще 20-30 тыс. российских новобранцев, которые недавно взяли были выпущены из тюрем.
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