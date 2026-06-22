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Лукашенко выставляют счет: почему Минск больше не сможет сидеть на двух стульях

Бывший глава МИД Климкин заявил, что Беларусь помогает России нивелировать последствия украинских ударов и определиться со своей настоящей позицией

22 июня 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

Беларусь все сложнее позиционировать себя как нейтральное государство, пока его инфраструктура и экономические возможности продолжают работать в пользу России. Именно поэтому международное давление на режим Александра Лукашенко должно стать более предметным и ощутимым. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Лукашенко выставляют счет: почему Минск больше не сможет сидеть на двух стульях

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Комментируя заявления президента Владимира Зеленского о необходимости прекращения использования белорусской территории и технических средств в войне против Украины, дипломат подчеркнул, что проблема давно вышла за пределы отдельных ретрансляторов или элементов инфраструктуры.

По словам Климкина, сегодня Беларусь фактически помогает России смягчать последствия украинских ударов по энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. Если раньше поддержка российской экономики со стороны Минска была привычным явлением, то в условиях войны она приобретает особое значение и оказывает прямое влияние на устойчивость российской системы.

Эксминистр обратил внимание, что западные партнеры все чаще сигнализируют белорусским властям о необходимости подтверждать заявленную нейтральность конкретными действиями. По его убеждению, Лукашенко стремится сохранить за собой образ международного посредника и участника крупных дипломатических процессов, однако такая стратегия требует реальных шагов, а не политических деклараций.

Климкин также отметил, что Минск заинтересован в постепенном смягчении санкционного режима, прежде всего, со стороны США. Однако без аналогичных решений европейских стран этот процесс не даст желаемого результата.

По мнению дипломата, сейчас белорусское руководство очутилось перед важным выбором. Оно должно определить, как далеко готово заходить в поддержке Кремля и какой будет цена такой политики для будущего самой Беларуси. Именно этот вопрос, уверен Климкин, в ближайшее время станет ключевым для режима Лукашенко.

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