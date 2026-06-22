Лукашенку виставляють рахунок: чому Мінськ більше не зможе сидіти на двох стільцях

Білорусь дедалі складніше позиціонувати себе як нейтральну державу, поки її інфраструктура та економічні можливості продовжують працювати на користь Росії. Саме тому міжнародний тиск на режим Олександра Лукашенка має стати більш предметним і відчутним. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Коментуючи заяви президента Володимира Зеленського щодо необхідності припинення використання білоруської території та технічних засобів у війні проти України, дипломат наголосив, що проблема давно вийшла за межі окремих ретрансляторів чи елементів інфраструктури.

За словами Клімкіна, сьогодні Білорусь фактично допомагає Росії пом’якшувати наслідки українських ударів по енергетичних та нафтопереробних об’єктах. Якщо раніше підтримка російської економіки з боку Мінська була звичним явищем, то в умовах війни вона набуває особливого значення і прямо впливає на стійкість російської системи.

Ексміністр звернув увагу, що західні партнери дедалі частіше сигналізують білоруській владі про необхідність підтверджувати заявлену нейтральність конкретними діями. На його переконання, Лукашенко прагне зберегти за собою образ міжнародного посередника та учасника великих дипломатичних процесів, однак така стратегія потребує реальних кроків, а не лише політичних декларацій.

Клімкін також зазначив, що Мінськ зацікавлений у поступовому пом’якшенні санкційного режиму, насамперед з боку США. Проте без аналогічних рішень європейських країн цей процес не дасть бажаного результату.

На думку дипломата, зараз білоруське керівництво опинилося перед важливим вибором. Воно має визначити, наскільки далеко готове заходити у підтримці Кремля та якою буде ціна такої політики для майбутнього самої Білорусі. Саме це питання, переконаний Клімкін, найближчим часом стане ключовим для режиму Лукашенка.

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