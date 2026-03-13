Лукашенко заговорил об ударах "Орешником" по Украине и не только: озвучен ультиматум

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о возможности применения ракетного комплекса "Орешник" в случае, если другие государства приблизятся к белорусским границам. Пропагандистские российские медиа цитируют его слова, в которых он подчеркивает, что главной целью является не агрессия против соседей, а защита национальной территории и сдерживание потенциальных угроз.

Фото: из открытых источников

Лукашенко уверяет, что Минск не намерен обстреливать столицы соседних стран, таких как Вильнюс, Варшава или Киев.

"Мы не собираемся наносить удары по чужим городам. Наша цель – лишь оборона своей страны. Чтобы "Орешник" не был применен, никому не следует приближаться к нашим границам – ни с Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии", – заявил белорусский правитель.

В то же время он подчеркнул, что задача властей Беларуси состоит в обеспечении безопасности государства и предотвращении каких-либо провокаций на границах. Такие заявления прозвучали на фоне тревожных сообщений о возможном втягивании Беларуси в войну против Украины, учитывая размещение российских войск на территории страны и потенциальное использование белорусской территории для запуска ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил белорусов, что их страна не должна становиться плацдармом для российской агрессии. Он отметил, что Украина готова использовать все доступные средства для недопущения запуска ракет "Орешник" с территории Белоруссии. После начала полномасштабного вторжения России Киев избрал стратегию удержания от ударов по белорусским объектам, хотя через их территорию двигались российские войска.

Портал "Комментарии" уже писал , что в пятницу, 13 марта, российские военные нанесли ракетный удар по рейсовому автобусу, курсировавшему по маршруту "Харьков — Большой Бурлук". Информацию подтвердил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Инцидент произошел на автодороге возле села Новая Александровка в Великобурлукском обществе.



