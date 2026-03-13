Лукашенко заговорив про удари "Орєшніком" по Україні і не лише: озвучено ультиматум

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заговорив про можливість застосування ракетного комплексу "Орєшнік" у разі, якщо інші держави наблизяться до білоруських кордонів. Пропагандистські російські медіа цитують його слова, в яких він підкреслює, що головною метою є не агресія проти сусідів, а захист національної території та стримування потенційних загроз.

Лукашенко запевняє, що Мінськ не планує обстрілювати столиці сусідніх країн, таких як Вільнюс, Варшава чи Київ.

"Ми не збираємося завдавати ударів по чужих містах. Наша мета – лише оборона своєї країни. Щоб "Орєшнік" не був застосований, нікому не слід наближатися до наших кордонів – ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії", – заявив білоруський правитель.

Водночас він підкреслив, що завдання влади Білорусі полягає у забезпеченні безпеки держави та запобіганні будь-яким провокаціям на кордонах. Такі заяви пролунали на тлі тривожних повідомлень про можливе втягування Білорусі у війну проти України, враховуючи розміщення російських військ на території країни та потенційне використання білоруської території для запуску ракет.

Президент України Володимир Зеленський раніше попередив білорусів, що їх країна не повинна ставати плацдармом для російської агресії. Він зазначив, що Україна готова використати всі доступні засоби для недопущення запуску ракет "Орєшнік" з території Білорусі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Київ обрав стратегію утримання від ударів по білоруських об’єктах, хоча через їхню територію рухалися російські війська.

у п'ятницю, 13 березня, російські військові завдали ракетного удару по рейсовому автобусу, що курсував за маршрутом "Харків – Великий Бурлук". Інформацію підтвердив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Інцидент стався на автодорозі біля села Нова Олександрівка у Великобурлуцькій громаді.




