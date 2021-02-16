Лукашенко «закручивает гайки»: как новый закон отделит Беларусь от всего мира

Весной этого года в Беларуси может появиться законопроект об иностранных агентах. "Комментарии" узнали у экспертов, что это значит – и как может отразиться на внутренней и внешней ситуации.

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"Речь идет о поиске виртуального врага, в том числе, внутри страны"

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверен: если речь идет об аналоге закона, который был принят в РФ (скорее всего, так и есть), то это можно будет рассматривать как дальнейшее "закручивание гаек" режимом Лукашенко.

Напомним, что закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. И коснулся он, прежде всего, деятельности некоммерческих организаций (НКО). Тех из них, кто занимался политдеятельностью и получал зарубежное финансирование, заставили регистрироваться в качестве "иностранных агентов", указывая это на своем сайте, а также регулярно отчитываясь о своем финансовом положении. А в 2014-м в РФ вступил в силу закон, запрещающий российским партиям совершать сделки с иностранными государствами, международными организациями и общественными движениями, выполняющими функцию иностранного агента НКО, а также российскими юридическими лицами с иностранным участием более 30 % уставного капитала.

"При этом я не очень представляю, чтобы в Беларуси сегодня полноценно функционировали какие-то неправительственные организации с иностранным (западным) финансированием, — отмечает Александр Солонько. — Поэтому я бы это расценивал как некую страшилку, или как иногда любят говорить, "охоту на ведьм". Речь идет о поиске виртуального врага, в том числе, внутри страны. И формирования образа врага извне. Всё это — для оправдания существования режима. Песня старая, как мир".

"Беларусь намерена пойти по стопам России"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что принятие закона об иностранных агентах серьезно влияет на внутреннюю и внешнюю ситуацию любой страны.

"Такие законы существуют и в демократических странах, и в государствах с авторитарным режимом (та же РФ). Есть такой закон и в США. И многие любят кивать на американцев, отмечая: почему им можно, а нам нельзя? Между тем, такой закон в США приняли как противодействие нацистской пропаганде. В 30-е годы прошлого века, — подчеркивает Игорь Рейтерович. — Фашизм тогда был распространен даже в Штатах. Вот и приняли закон, который позволил эту пропаганду и подрывную деятельность остановить. А потом, в 1946-м, приняли и закон о лоббизме, начав использовать его, чтобы делать максимально публичным любой подобный вид деятельности".

В России же (по стопам которой, похоже, намерена пойти Беларусь) такие законы принимают с целью прекратить контакты с любыми неправительственными организациями любого порядка (имеющими целью борьбу за права человека, за свободу слова, с коррупцией, даже просто обучающие иностранным языкам). Цель – не дать местным ОО получать независимое финансирование, гранты на свою деятельность. Чтобы потом поставить их под контроль государства, поясняет эксперт.

"В Беларуси, похоже, цель анонсированного законопроекта об иностранных агентах проста – максимально обрезать возможности других стран даже через культурные, гуманитарные программы влиять на общественное мнение в тех или иных вопросах. При этом был период, когда много грантовых программ заходило в Беларусь сначала со стороны Польши (есть определенная диаспора), потом – со стороны Литвы. И Лукашенко значительный период времени это устраивало. А теперь он явно боится, что вся подобного рода деятельность будет направлена противодействие режиму", — отмечает Игорь Рейтерович.

Напомним, ранее эксперты оценили заявления Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что ждет Беларусь.

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