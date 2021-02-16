Лукашенко «закручивает гайки»: как новый закон отделит Беларусь от всего мира

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Весной этого года в Беларуси может появиться
законопроект об иностранных агентах. "Комментарии" узнали у экспертов, что это
значит – и как может отразиться на внутренней и внешней ситуации.
Фото из открытых источников
Политический аналитик, PR-эксперт Александр
Солонько уверен: если речь идет об аналоге закона, который был принят в РФ
(скорее всего, так и есть), то это можно будет рассматривать как дальнейшее
"закручивание гаек" режимом Лукашенко.
Напомним, что закон об иностранных агентах был
принят в России в 2012 году. И коснулся он, прежде всего, деятельности
некоммерческих организаций (НКО). Тех из них, кто занимался политдеятельностью
и получал зарубежное финансирование, заставили регистрироваться в качестве
"иностранных агентов", указывая это на своем сайте, а также регулярно
отчитываясь о своем финансовом положении. А в 2014-м в РФ вступил в силу закон,
запрещающий российским партиям совершать сделки с иностранными государствами,
международными организациями и общественными движениями, выполняющими функцию
иностранного агента НКО, а также российскими юридическими лицами с иностранным
участием более 30 % уставного капитала.
"При этом я не очень представляю, чтобы в
Беларуси сегодня полноценно функционировали какие-то неправительственные
организации с иностранным (западным) финансированием, — отмечает Александр
Солонько. — Поэтому я бы это расценивал как некую страшилку, или как иногда
любят говорить, "охоту на ведьм". Речь идет о поиске виртуального врага, в том
числе, внутри страны. И формирования образа врага извне. Всё это — для
оправдания существования режима. Песня старая, как мир".
Руководитель политико-правовых программ в
Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что принятие
закона об иностранных агентах серьезно влияет на внутреннюю и внешнюю ситуацию
любой страны.
"Такие законы существуют и в демократических
странах, и в государствах с авторитарным режимом (та же РФ). Есть такой закон и
в США. И многие любят кивать на американцев, отмечая: почему им можно, а нам
нельзя? Между тем, такой закон в США приняли как противодействие нацистской
пропаганде. В 30-е годы прошлого века, — подчеркивает Игорь Рейтерович. —
Фашизм тогда был распространен даже в Штатах. Вот и приняли закон, который
позволил эту пропаганду и подрывную деятельность остановить. А потом, в 1946-м,
приняли и закон о лоббизме, начав использовать его, чтобы делать максимально
публичным любой подобный вид деятельности".
В России же (по стопам которой, похоже,
намерена пойти Беларусь) такие законы принимают с целью прекратить контакты с
любыми неправительственными организациями любого порядка (имеющими целью борьбу
за права человека, за свободу слова, с коррупцией, даже просто обучающие
иностранным языкам). Цель – не дать местным ОО получать независимое
финансирование, гранты на свою деятельность. Чтобы потом поставить их под
контроль государства, поясняет эксперт.
"В Беларуси, похоже, цель анонсированного
законопроекта об иностранных агентах проста – максимально обрезать возможности
других стран даже через культурные, гуманитарные программы влиять на
общественное мнение в тех или иных вопросах. При этом был период, когда много
грантовых программ заходило в Беларусь сначала со стороны Польши (есть
определенная диаспора), потом – со стороны Литвы. И Лукашенко значительный
период времени это устраивало. А теперь он явно боится, что вся подобного рода
деятельность будет направлена противодействие режиму", — отмечает Игорь
Рейтерович.
Напомним, ранее эксперты оценили заявления
Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что
ждет Беларусь.
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