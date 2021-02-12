Заявления Лукашенко о «мятеже» и «распаде СССР»: что ждет Беларусь

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Таисия Ерохина
Президент Беларуси
Александр Лукашенко, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании
(проходит 11-12 февраля) заявил, что его страна столкнулась с серьезными
событиями, якобы сравнимыми с распадом СССР. Акции протеста оппозиции,
начавшиеся в стране после президентских выборов в августе прошлого года, он
назвал попыткой мятежа. И 2021 год назвал определяющим. "Комментарии" вместе с
экспертами разобрались, о чём говорят заявления Лукашенко и что может определить
для Беларуси этот год.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Центра
международной безопасности Валерий Кравченко считает, что судьба Беларуси во
многом зависит от того, как будут развиваться события в России.
"Диктатор Лукашенко
делает всё с оглядкой на другого диктатора, старшего товарища — Путина.
Насколько будут успешными выступления сторонников Навального, которые
продолжаться весной? Что покажут выборы в Госдуму, намеченные на осень? Чем
закончится вся эта эпопея, а также обостряющийся конфликт между РФ и ЕС? Всё
это так или иначе будет отображаться на Беларуси", — подчеркивает эксперт.
По его словам,
определяющим фактором дальнейшего развития событий могут стать и военные
учения, которые в сентябре пройдут на территории Беларуси со значительным
привлечением российских военных.
"Многодневные военные
учения могут быть использованы для давления не только на страны-соседи Беларуси
– Украину, Польшу, страны Балтии, но и для дестабилизации ситуации в самой
Беларуси. Ведь российские военные могут приехать на учения — и остаться", —
предупреждает Валерий Кравченко.
Он отмечает, что
протесты в Беларуси фактически ушли в подполье. Лукашенко, похоже, считает, что
контролирует ситуацию.
"Посмотрим, насколько
хватит у оппозиции терпения и сил, чтобы продолжит давление на режим Лукашенко.
Но пока похоже на то, что завинчивание гаек будет продолжаться, — прогнозирует Валерий
Кравченко. — С оглядкой на Россию. Если путинская власть удержится, то
Лукашенко сделает реформу Конституции, о которой говорил, возглавит некий
формальный органа, произойдет условный транзит власти. После чего Беларусь
окажется во власти РФ, станет ее безоговорочным сателлитом".
По мнению директора
Центра международной безопасности, и РФ, и Беларусь как ее сателлит готовы
компенсировать внутренние слабости (падение экономики, уровня жизни, доверия к
властям на фоне ужесточения репрессивных мер против несогласных) за счет
агрессии наружу.
"Почва для этого уже
вовсю создается. "Лепятся" образы врагов. Идут рассказы о НАТО, которое
окружает Россию. О Евросоюзе, якобы вмешивающимся во внутренние дела РФ. О
"фашистах", которые хотят "подорвать" Беларусь. Кремлевские пропагандисты и их
белорусские "коллеги" всё чаще выставляют Украину как пособника тех негативных
сил, о которых говорят Путин и Лукашенко. Причем Украину – как власть. Выражая
при этом сочувствие украинцам как "русскому народу, который находится в
заложниках у хунты". Активно используются нарративы 2014-го, под которые Россия
крала Крым и раскачивала Донбасс", — подчеркивает эксперт.
И Беларусь, которая
ранее была более-менее нейтральна в своих высказываниях (хоть в голосованиях на
международных площадках всегда поддерживала Россию), начала вторить кремлевской
пропаганде.
"Ну, а вчерашнее
заявление постпреда РФ в ООН Василия Небензи (на заседании Совбеза, посвященном
состоянию выполнения Минских договоренностей, заявил, что Украина оккупировала
свои территории) окончательно подтверждает – взят курс на конфронтацию. На
конструктив рассчитывать не стоит. Мы должны солидаризироваться с Польшей,
странами Балтии, защищаясь от этого агрессивного российского реваншизма, который
уже поглощает Беларусь", — уверен Валерий Кравченко.
Сравнивая события в
Беларуси с распадом СССР, Лукашенко говорит о новых наиболее значимых
геополитических вызовах, с которыми столкнулась Беларусь как государство. На
этом акцентирует политолог-международник, технолог Виктория Закревская.
"По мнению
белорусской власти, на фоне выборов происходила инспирированная извне
провокация гражданского конфликта, который мог привести к существенному
ослаблению государства. Или даже утрате государственности. Победа сторонников
Лукашенко, по его мнению, отстояла независимость страны, — отмечает эксперт. —
Ответственность возлагается на государства-соседи. И на компании, родом из
России, которые якобы затеяли, организовали и оплатили "мятеж", чтобы лишить
белорусские компании ниш на мировом рынке – и встать на их место. Вероятно,
речь идет об Уралкалии против Беларуськалия, и российском машиностроении против
белорусского".
Именно поэтому 2021
год считают решающим, подчеркивает Виктория Закревская.
"Беларуси нужно удержать
позиции экономики, противостоять пандемии, и одновременно с этими разрешить
внутренний гражданский конфликт. Эти масштабные задачи определят будущее
страны. От успеха их выполнения будет зависеть, какой (сильной или слабой)
будет Беларусь в дальнейшем. Примерно такова логика белорусских властей", —
поясняет политолог-международник.
Напомним, Лукашенко
назвал самую
безопасную страну в Европе.
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