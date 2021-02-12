Заявления Лукашенко о «мятеже» и «распаде СССР»: что ждет Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании (проходит 11-12 февраля) заявил, что его страна столкнулась с серьезными событиями, якобы сравнимыми с распадом СССР. Акции протеста оппозиции, начавшиеся в стране после президентских выборов в августе прошлого года, он назвал попыткой мятежа. И 2021 год назвал определяющим. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, о чём говорят заявления Лукашенко и что может определить для Беларуси этот год.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Завинчивание гаек будет продолжаться"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что судьба Беларуси во многом зависит от того, как будут развиваться события в России.

"Диктатор Лукашенко делает всё с оглядкой на другого диктатора, старшего товарища — Путина. Насколько будут успешными выступления сторонников Навального, которые продолжаться весной? Что покажут выборы в Госдуму, намеченные на осень? Чем закончится вся эта эпопея, а также обостряющийся конфликт между РФ и ЕС? Всё это так или иначе будет отображаться на Беларуси", — подчеркивает эксперт.

По его словам, определяющим фактором дальнейшего развития событий могут стать и военные учения, которые в сентябре пройдут на территории Беларуси со значительным привлечением российских военных.

"Многодневные военные учения могут быть использованы для давления не только на страны-соседи Беларуси – Украину, Польшу, страны Балтии, но и для дестабилизации ситуации в самой Беларуси. Ведь российские военные могут приехать на учения — и остаться", — предупреждает Валерий Кравченко.

Он отмечает, что протесты в Беларуси фактически ушли в подполье. Лукашенко, похоже, считает, что контролирует ситуацию.

"Посмотрим, насколько хватит у оппозиции терпения и сил, чтобы продолжит давление на режим Лукашенко. Но пока похоже на то, что завинчивание гаек будет продолжаться, — прогнозирует Валерий Кравченко. — С оглядкой на Россию. Если путинская власть удержится, то Лукашенко сделает реформу Конституции, о которой говорил, возглавит некий формальный органа, произойдет условный транзит власти. После чего Беларусь окажется во власти РФ, станет ее безоговорочным сателлитом".

По мнению директора Центра международной безопасности, и РФ, и Беларусь как ее сателлит готовы компенсировать внутренние слабости (падение экономики, уровня жизни, доверия к властям на фоне ужесточения репрессивных мер против несогласных) за счет агрессии наружу.

"Почва для этого уже вовсю создается. "Лепятся" образы врагов. Идут рассказы о НАТО, которое окружает Россию. О Евросоюзе, якобы вмешивающимся во внутренние дела РФ. О "фашистах", которые хотят "подорвать" Беларусь. Кремлевские пропагандисты и их белорусские "коллеги" всё чаще выставляют Украину как пособника тех негативных сил, о которых говорят Путин и Лукашенко. Причем Украину – как власть. Выражая при этом сочувствие украинцам как "русскому народу, который находится в заложниках у хунты". Активно используются нарративы 2014-го, под которые Россия крала Крым и раскачивала Донбасс", — подчеркивает эксперт.

И Беларусь, которая ранее была более-менее нейтральна в своих высказываниях (хоть в голосованиях на международных площадках всегда поддерживала Россию), начала вторить кремлевской пропаганде.

"Ну, а вчерашнее заявление постпреда РФ в ООН Василия Небензи (на заседании Совбеза, посвященном состоянию выполнения Минских договоренностей, заявил, что Украина оккупировала свои территории) окончательно подтверждает – взят курс на конфронтацию. На конструктив рассчитывать не стоит. Мы должны солидаризироваться с Польшей, странами Балтии, защищаясь от этого агрессивного российского реваншизма, который уже поглощает Беларусь", — уверен Валерий Кравченко.

"Ответственность возлагается на государства-соседи"

Сравнивая события в Беларуси с распадом СССР, Лукашенко говорит о новых наиболее значимых геополитических вызовах, с которыми столкнулась Беларусь как государство. На этом акцентирует политолог-международник, технолог Виктория Закревская.

"По мнению белорусской власти, на фоне выборов происходила инспирированная извне провокация гражданского конфликта, который мог привести к существенному ослаблению государства. Или даже утрате государственности. Победа сторонников Лукашенко, по его мнению, отстояла независимость страны, — отмечает эксперт. — Ответственность возлагается на государства-соседи. И на компании, родом из России, которые якобы затеяли, организовали и оплатили "мятеж", чтобы лишить белорусские компании ниш на мировом рынке – и встать на их место. Вероятно, речь идет об Уралкалии против Беларуськалия, и российском машиностроении против белорусского".

Именно поэтому 2021 год считают решающим, подчеркивает Виктория Закревская.

"Беларуси нужно удержать позиции экономики, противостоять пандемии, и одновременно с этими разрешить внутренний гражданский конфликт. Эти масштабные задачи определят будущее страны. От успеха их выполнения будет зависеть, какой (сильной или слабой) будет Беларусь в дальнейшем. Примерно такова логика белорусских властей", — поясняет политолог-международник.

Напомним, Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе.

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