Лукашенко закрывает границы с Украиной, Польшей и Литвой

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Екатерина Белоброва
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что закрывает государственные границы с Украиной, Литвой и Польшей в связи с необходимостью защищать страну от возможного военного вторжения с Запада. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский, опубликовав ролик с выступления Лукашенко на митинге в свою поддержку.
Источник: РБК
Сам глава государства отмечает, что такие радикальные меры были приняты на совместном совещании с российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Оборонительные меры против наступления и провокаций Запада Россия и Беларусь будут осуществлять в рамках Союзного государства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с необходимостью укреплять свои военные позиции президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что попросил у Владимира Путина снабдить армию Республики новейшим оружием. Однако в Кремле отрицают, что вопрос был поставлен именно в такой прямой форме.
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