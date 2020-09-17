Лукашенко закрывает границы с Украиной, Польшей и Литвой

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что закрывает государственные границы с Украиной, Литвой и Польшей в связи с необходимостью защищать страну от возможного военного вторжения с Запада. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский, опубликовав ролик с выступления Лукашенко на митинге в свою поддержку.

Источник: РБК

Сам глава государства отмечает, что такие радикальные меры были приняты на совместном совещании с российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Оборонительные меры против наступления и провокаций Запада Россия и Беларусь будут осуществлять в рамках Союзного государства.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть госграницу с запада - с Литвой, Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил Лукашенко, чем вызвал овации у публики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с необходимостью укреплять свои военные позиции президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что попросил у Владимира Путина снабдить армию Республики новейшим оружием. Однако в Кремле отрицают, что вопрос был поставлен именно в такой прямой форме.





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