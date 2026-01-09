Лукашенко запаниковал из-за последних действий Трампа: диктатор анонсвировал жесткое решение

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сценарий его отстранения от власти путем спецоперации, подобной действиям США против венесуэльского президента Николаса Мадуро, для Беларуси невозможен. По его словам, в стране предварительно подготовились к любым кризисным вариантам развития событий.

Фото: из открытых источников

О соответствующем заявлении диктатора сообщило государственное пропагандистское агентство БЕЛТА. Лукашенко утверждает, что еще раньше на заседании Совбеза Беларуси был отработан алгоритм действий на случай его внезапного отсутствия.

"Вы помните в прошлом году заседание Совбеза Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет президента? Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено", — заявил Лукашенко.

На фоне этих слов он фактически признал, что режим готовился к сценариям силового устранения руководства, подобных событиям в Венесуэле. Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе прозвучала серия мощных взрывов. По распоряжению президента США Дональда Трампа удары получили ключевые военные объекты страны, в том числе авиабазы "Ла-Карлотта" и "Фуэрте Тиуна", порт Ла-Гуайра, здание министра обороны и сигнальная антенна "Эль-Волькан".

В результате операции Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес задержали и доставили в США. Американская сторона выдвинула им обвинения в наркотерроризме, контрабанде кокаина, незаконном хранении пулеметов и взрывчатых веществ, а также в заговоре против Соединенных Штатов.

Американский президент Дональд нальд Трамп заявил, что США будут временно руководить Венесуэлой до момента обеспечения "безопасного, надлежащего и расчетливого перехода власти", а также предупредил о готовности нанести повторный, еще более масштабный удар, если возникнет такая необходимость.

