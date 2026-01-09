logo_ukra

Беларусь Лукашенко запанікував через останні дії Трампа: диктатор анонсвував жорстке рішення
Лукашенко запанікував через останні дії Трампа: диктатор анонсвував жорстке рішення

У Білорусі практично неможливо повторити сценарій викрадення глави держави, подібний до венесуельського

9 січня 2026, 09:00
Автор:
Клименко Елена

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сценарій його усунення від влади шляхом спецоперації, подібної до дій США проти венесуельського президента Ніколаса Мадуро, для Білорусі є неможливим. За його словами, в країні заздалегідь підготувалися до будь-яких кризових варіантів розвитку подій.

Лукашенко запанікував через останні дії Трампа: диктатор анонсвував жорстке рішення

Про відповідну заяву диктатора повідомило державне пропагандистське агентство БЕЛТА. Лукашенко стверджує, що ще раніше на засіданні Ради безпеки Білорусі було відпрацьовано алгоритм дій на випадок його раптової відсутності.

"Ви пам’ятаєте минулого року засідання Ради безпеки Білорусі, де ми розподілили ролі на випадок „а що, якщо не буде президента? Слухайте, як у воду дивилися. Тому варіант Венесуели в Білорусі нереальний. Навіть якщо це станеться, у нас усе на цей випадок передбачено", — заявив Лукашенко.

На тлі цих слів він фактично визнав, що режим готувався до сценаріїв силового усунення керівництва, подібних до подій у Венесуелі. Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі пролунала серія потужних вибухів. За розпорядженням президента США Дональда Трампа ударів зазнали ключові військові об’єкти країни, зокрема авіабази "Ла-Карлота" та "Фуерте Тіуна", порт Ла-Гуайра, будівля міністра оборони та сигнальна антена "Ель-Волькан".

У результаті операції Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флорес затримали та доправили до США. Американська сторона висунула їм обвинувачення у наркотероризмі, контрабанді кокаїну, незаконному зберіганні кулеметів і вибухових речовин, а також у змові проти Сполучених Штатів.

Американський президент Дональд нальд Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до моменту забезпечення "безпечного, належного і розважливого переходу влади", а також попередив про готовність завдати повторного, ще масштабнішого удару, якщо виникне така необхідність.

Як вже писали "Коментарі", погрози Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії у Данії виглядають вкрай абсурдно та небезпечно, адже у разі їх реалізації це означатиме фактичний демонтаж усієї системи міжнародного права. Таку оцінку озвучив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.



