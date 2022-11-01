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Лукашенко запретил инфляцию в Белоруссии. Последствия пришли менее чем через месяц

В Беларуси начали закрываться магазины и бастуют бизнесмены.

сегодня, 23:00
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Автор:

Slava Kot

Александр Лукашенко менее месяца назад запретил повышать цены по всей стране. В результате такого удивительного решения предприниматели не могут дальше работать и закрывают свой бизнес или выходят на митинги. В сеть попали фото, демонстрирующие масштабы решения Лукашенко.

Лукашенко запретил инфляцию в Белоруссии. Последствия пришли менее чем через месяц

Лукашенко. Фото с открытых источников

Президент Беларуси заявил, что цены стали заоблачными, потому с 6 октября Лукашенко запретил повышать цены. Но пригрозил тем, кто не будет соблюдать его требования.

Лидер Беларуси отметил, что возможны исключения на отдельные продукты, но такое решение может приниматься только специально уполномоченным лицом. Также Лукашенко сообщил, что по его приказу будут смотреть специальные службы, а за несоблюдение предприниматели получат штрафы.

Прошло меньше месяца со дня выхода указа, а для белорусских предпринимателей такое решение стало катастрофой. Белорусский оппозиционер Франак Вячорка опубликовал масштабы проблемы. По его словам, из-за запрета Лукашенко большое количество магазинов вынуждено было закрыться.

"Предприниматели протестовали против абсурдного регулирования цен диктатором. Режим разрушает белорусскую экономику", – написал Вячорка в Twitter.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии закрытых магазинов и пустых торговых пассажей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Беларуси готовит общество к активной войне в Украине. Об этом заявила главная белорусская оппозиционерка.

Также "Комментарии" писали об инновационном решении белорусской армии против Javelin и NLAW — горящее ведро на металлической трубе.



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Источник: https://twitter.com/franakviacorka/status/1587005947196620800
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