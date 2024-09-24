Лукашенко заявил, что нужно готовиться к войне и «встряхнуть» армию

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил "встряхнуть" армию страны. Об этом он заявил на совещании во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский.

Александр Лукашенко

"Чтобы не было излишней муштры, чтобы физически были готовы ребята. Физподготовка, как и огневая, тактическая и изучение видов современного оружия, должна быть на первом месте", — заявил Лукашенко.

По его словам, это подразумевает то, что армия должна быть приведена в "идеальное состояние".

"То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние, пока у нас есть единство в обществе и дисциплина. Закончим "разборки" в сельском хозяйстве по уборке и другим вопросам, наступит зимний период — проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Военных в целом. Не только армии, но и МВД, Комитета госбезопасности. Каждому нарезаны задачи, все все знают - надо выполнять", — заявил Лукашенко.

При этом он поручил военным готовится к войне, хотя сама Беларусь якобы воевать не хочет.

"Хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было", — заявил Лукашенко.

Впрочем, он все же добавил, что хоть обстановка вокруг Беларуси "острая", но пока нет тенденции к развитию против нее войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что самолет Беларуси сегодня нарушил воздушное пространство Украины, из-за чего была объявлена воздушная тревога, в том числе и Киеве.



