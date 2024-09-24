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Что задумал Лукашенко: со стороны Беларуси в Украину залетела "воздушная цель"

В Киеве и ряде областей объявили тревогу

сегодня, 14:51
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Кравцев Сергей

На севере Украины, в том же числе и в Киеве, объявили воздушную тревогу. Предупреждают о "воздушной цели", которая пересекла государственную границу с территории Белоруссии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Что задумал Лукашенко: со стороны Беларуси в Украину залетела "воздушная цель"

Самолет. Фото: из открытых источников

"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный", — пишут Воздушные силы.

Между тем мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" утверждает о, согласно предварительным данным, учебно-боевом самолете Як-130 Военно-воздушных сил Беларуси. Отмечается, что цель пересекла белорусско-украинскую границу в 14:25.

Читайте также на портале "Комментарии" — на территорию Беларуси не перестают залетать российский "шахеды" во время массированных атак на Украину. Так в ночь на 14 сентября во время массированной атаки на Украину российский ударный беспилотник снова нарушил воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщил оппозиционный белорусский OSINT-проект Беларускі Гаюн.

По данным мониторингового канала, российский "шахед" пересек границу с Беларусью примерно в 4 утра по местному времени.  

Беспилотник залетел в районе поселка Лоев Гомельской области, он находился в воздушном пространстве Беларуси примерно полчаса. Аналитики отметили, что беспилотник двигался по западному курсу, а впоследствии – повернул на юго-восток и улетел в сторону Украины. 

В 05:05 его зафиксировали в районе города Славутич Киевской области. В момент захода "шахеда" в воздушное пространство Беларуси в небе находился истребитель. Он взлетел с аэродрома "Барановичи" около 03:40.

Также издание "Комментарии" сообщало – залет дронов в Беларусь: Лукашенко рассказал о том, что "договорился с украинцами".




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