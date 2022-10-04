Лукашенко заявил, что он готовится к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни частичной, ни всеобщей мобилизации в Беларуси не будет, но подготовка к войне продолжается. При этом Лукашенко отметил, что подготовка к войне началась не сейчас, а еще с того момента, как он стал президентом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусское госиздание БЕЛТА со ссылкой на слова Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

Александр Лукашенко. Фото: PRESIDENT.GOV.BY

"Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", – отметил Лукашенко.

При этом, по словам белорусского диктатора, он "абсолютно точно готовится к войне".

Александр Лукашенко вспомнил пословицу "Если хочешь мира, готовься к войне", заявив, что не он есть автором этих строк, но считает сказанное правильной народной мудростью. Поэтому в Беларуси подготовка к войне продолжается постоянно.

Самопровозглашенный лидер белорусов отметил, что в Беларуси уже 5-й раз модернизируют Вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается".

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