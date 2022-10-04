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Лукашенко заявил, что он готовится к войне

При этом Александр Лукашенко заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости

сегодня, 13:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни частичной, ни всеобщей мобилизации в Беларуси не будет, но подготовка к войне продолжается. При этом Лукашенко отметил, что подготовка к войне началась не сейчас, а еще с того момента, как он стал президентом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусское госиздание БЕЛТА со ссылкой на слова Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

Лукашенко заявил, что он готовится к войне

Александр Лукашенко. Фото: PRESIDENT.GOV.BY

"Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", – отметил Лукашенко.

При этом, по словам белорусского диктатора, он "абсолютно точно готовится к войне".

Александр Лукашенко вспомнил пословицу "Если хочешь мира, готовься к войне", заявив, что не он есть автором этих строк, но считает сказанное правильной народной мудростью. Поэтому в Беларуси подготовка к войне продолжается постоянно. 

Самопровозглашенный лидер белорусов отметил, что в Беларуси уже 5-й раз модернизируют Вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-gotovjatsja-li-v-belarusi-k-vojne-527200-2022/
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