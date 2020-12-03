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Лукашенко заявил о вмешательстве других стран в дела Беларуси

По словам Президента Беларуси, больше всего на государство давят Польша и страны Балтии

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

Александр Лукашенко во время заседания участников организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси.

Лукашенко заявил о вмешательстве других стран в дела Беларуси

Лукашенко заявил о вмешательстве других стран в дела Беларуси

Заседание членов Ташкентского договора состоялось в среду. Там присутствовал и Президент России Владимир Путин.

Лукашенко пожаловался, что другие страны, в частности европейские, прямо предлагают изменить власть и устройство Беларуси. В противном случае стране будут угрожать санкции, которые повлияют на экономику и инфраструктуру.

Глава Беларуси называет такое вмешательство циничным. Он выделил несколько государств, которые давят на страну сильнее всего. Среди них Польша и страны Балтии.

По его словам, государства это делают, чтобы повысить собственную значимость в Евросоюзе. Также Лукашенко отметил необходимость тесного сотрудничества стран-участниц Ташкентского договора.

"Мир не будет таким, каким он был год или два года назад, а уж тем более каким мы его себе представляли ... ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном, информационном измерениях", — сказал Лукашенко.

Представитель России — Владимир Путин заявил, что РФ также обеспокоена тем, что другие страны вмешиваются в Беларусь и заявил, что каждый народ имеет право самостоятельно разобраться с внутренними делами.

Напомним, что ОДКБ — это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Организация позиционирует себя "как главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

Сайт "Комментарии" также сообщает, что ранее Лукашенко заявил, что НАТО планирует захватить западную Беларусь.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1905925-lukashenko-pozhalivsya-putinu-na-vtruchannya-polschi-ta-krayin-baltiyi-u-vnutrishni-spravi-bilorusi
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