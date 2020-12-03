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Кириєнко Анна
Александр Лукашенко во время заседания участников организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси.
Лукашенко заявил о вмешательстве других стран в дела Беларуси
Заседание членов Ташкентского договора состоялось в среду. Там присутствовал и Президент России Владимир Путин.
Лукашенко пожаловался, что другие страны, в частности европейские, прямо предлагают изменить власть и устройство Беларуси. В противном случае стране будут угрожать санкции, которые повлияют на экономику и инфраструктуру.
Глава Беларуси называет такое вмешательство циничным. Он выделил несколько государств, которые давят на страну сильнее всего. Среди них Польша и страны Балтии.
По его словам, государства это делают, чтобы повысить собственную значимость в Евросоюзе. Также Лукашенко отметил необходимость тесного сотрудничества стран-участниц Ташкентского договора.
Представитель России — Владимир Путин заявил, что РФ также обеспокоена тем, что другие страны вмешиваются в Беларусь и заявил, что каждый народ имеет право самостоятельно разобраться с внутренними делами.
Напомним, что ОДКБ — это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
Организация позиционирует себя "как главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".
Сайт "Комментарии" также сообщает, что ранее Лукашенко заявил, что НАТО планирует захватить западную Беларусь.
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