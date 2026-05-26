Лукашенко заявил об "атаке 116 дронов": в ГПСУ ответили жестко

Режим Александра Лукашенко снова обвинил Украину в якобы регулярных нарушениях белорусской границы боевыми беспилотниками. В Минске заявили, что только за последнюю неделю зафиксировали 116 случаев пересечения границы украинскими дронами. В Киеве такие утверждения назвали абсурдными и очередной информационной игрой союзника Кремля.

Громкое заявление озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве. По его словам, белорусская система ПВО якобы ежедневно выявляет боевые БПЛА, пересекающие границу с Украиной, а некоторые из них якобы пытаются атаковать пограничную инфраструктуру.

В Минске утверждают, что силы дежурной службы десятки раз реагировали на такие "инциденты". При этом белорусская сторона намекает на умышленные провокации Украины.

Впрочем, в Государственной пограничной службе Украины заявили, что подобные обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Спикер ГНСУ Андрей Демченко иронически заметил: если Беларусь действительно фиксирует сотни украинских дронов, удивительно, что об этом молчали раньше.

В Киеве отмечают: Минск почему-то не замечает российских беспилотников, регулярно использующих белорусское воздушное пространство для атак по Украине. Более того, именно на территории Беларуси, по данным украинской стороны, могут размещаться ретрансляторы и другие системы, помогающие российским войскам управлять дронами.

На этом фоне новые заявления Лукашенко расценивают как попытку переложить ответственность и усилить давление на Украину в интересах Кремля.

