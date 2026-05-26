Лукашенко заявив про “атаку 116 дронів”: у ДПСУ відповіли жорстко

Режим Олександра Лукашенка знову звинуватив Україну у нібито регулярних порушеннях білоруського кордону бойовими безпілотниками. У Мінську заявили, що лише за останній тиждень зафіксували 116 випадків перетину кордону українськими дронами. У Києві ж такі твердження назвали абсурдними та черговою інформаційною грою союзника Кремля.

Кордон Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Гучну заяву озвучив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві. За його словами, білоруська система ППО нібито щоденно виявляє бойові БпЛА, які перетинають кордон з Україною, а деякі з них буцімто намагаються атакувати прикордонну інфраструктуру.

У Мінську стверджують, що сили чергової служби десятки разів реагували на такі “інциденти”. При цьому білоруська сторона натякає на навмисні провокації з боку України.

Втім, у Державній прикордонній службі України заявили, що подібні звинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Речник ДПСУ Андрій Демченко іронічно зауважив: якщо Білорусь справді фіксує сотні “українських дронів”, дивно, що про це мовчали раніше.

У Києві наголошують: Мінськ чомусь не помічає російських безпілотників, які регулярно використовують білоруський повітряний простір для атак по Україні. Більше того, саме на території Білорусі, за даними української сторони, можуть розміщуватися ретранслятори та інші системи, що допомагають російським військам керувати дронами.

На цьому тлі нові заяви Лукашенка розцінюють як спробу перекласти відповідальність та посилити інформаційний тиск на Україну в інтересах Кремля.

