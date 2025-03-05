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Лукашенко ждет Зеленского, Трампа и Путина на переговоры в Минск

Белорусский диктатор говорит, что при этом не хотел бы быть посредником

сегодня, 07:46 comments2199
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Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Лукашенко сделал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, цитирует белорусское госагентство "Белта".

Лукашенко ждет Зеленского, Трампа и Путина на переговоры в Минск

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите – приезжайте. Вот, рядом – 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", – заявил белорусский диктатор.

Вместе с тем, Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы выполнять роль посредника в "украинском вопросе". Белорусский диктатор подчеркнул, особенно не хотелось бы быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее.

По словам Лукашенко, у Минска с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но он все равно не хотел бы быть между этими гигантами каким-то посредником.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. Соответствующее заявление белорус сделал 4 марта, принимая кадровые решения и отмечая ключевые задачи для профильного блока в правительстве. Об этом пишет государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко сделал акцент на геологоразведке. "Актуальнейшая тема", — подчеркнул он.

Из-за известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов.




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