Когда Лукашенко потеряет легитимность: в штабе Тихановской назвали дату

Президент Александр Лукашенко утратит свои полномочия уже 10 сентября. Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" Анна Красулина, представитель штаба Светланы Тихановской, которая была соперницей действующего президента на выборах. После этой даты Лукашенка будут считать нелегитимным.

Именно 10 сентября заканчивается текущий президентский срок Лукашенка. Поскольку многие страны отказываются признавать результаты выборов в Белоруси, а среди них Канада и Ирландия, политик может стать для них нелегитимным главой государства.

Александр Лукашенко. Фото: Евгений Ерчак/EPA/ТАСС

Сам Лукашенко ранее заявил, что никаких перевыборов в стране проводить никто не будет. Это, к слову, одно из главных требований протестующих. А значит он намерен вновь передать официально власть самому себе.

Пересчитать голоса на прошедших выборах тоже уже нереально, уверены в штабе оппозиционерки Тихановской.

"Власть должна быть мирно передана народу. Он победил. Это очевидно. На Западе все говорят о том, что реальных выборов в Беларуси не было. 10 сентября легитимность Лукашенко скажет всем "привет". Пересчитать голоса и бюллетени уже невозможно. Есть доказательства, что их сжигали в котельных. Более недели протоколы были в руках ЦИК. Ни о каком пересчете не может быть и речи", - сказала Красулина.

Оппозиционерка уверена, что протестующие должны продолжать забастовки.

"Нужно от мирного протеста переходить к серьезным мерам. Я говорю о забастовках. Для режима это самое больное место. И забастовки распространяются", - сказала представительница штаба Тихановской.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Беларуси собирают деньги для рабочих, которых уволили во время забастовок.

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