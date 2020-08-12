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Лукашенко жестко высказался о протестующих в Беларуси

Президент Беларуси во время выступления слов не подбирал

12 августа 2020, 16:07 comments1487
Автор:

Владимир Лавский
Лукашенко жестко высказался о протестующих в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в эти дни на улицах протестуют люди с криминальным прошлым и безработные. Об этом сообщает интернет-портал БЕЛТА.

"Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Сейчас я вынужден сначала предупредить, а потом и попросить: устройтесь для начала на работу те, кто просто шатается по улицам", - сказал он, не указав, откуда взял данные о трудоустройстве и биографии демонстрантов.

Также Александр Лукашенко сообщил, что "необходимо изучить всех, кто не работает", и предложить им работу. Он также предупредил "обуржуазившихся граждан", чтобы не выдавали "липовые" справки о трудоустройстве.

Как ранее сообщали "Комментарии", сотрудница минского метрополитена рассказала о жестоком избиении белорусскими силовиками мужчины, кровь которого ей потом пришлось смывать. 

Работница метро отмечает: человек просто стоял на остановке, правоохранительные органы решили его оперативно задержать, после чего мужчина и побежал в подземку. 


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