Мнение из Беларуси: "Лукашенко нужно уничтожать"

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Владимир Лавский
Сотрудница минского метрополитена рассказала о жестоком избиении белорусскими силовиками мужчины, кровь которого ей потом пришлось смывать. Данную запись опубликовал один из белорусских блогеров.
Работница метро отмечает: человек просто стоял на остановке, правоохранительные органы решили его оперативно задержать, после чего мужчина и побежал в подземку.
"Он ни в чем не виноват. Человек стоял себе, не привлекал внимания, а за ним погнались. Видите, здесь догнали и побили, весь пол в крови", — рассказала она.
По словам женщины, подобные задержания по всей стране сейчас не редкость.
"Сына моего задержали ночью, когда они с другом вышли из машины. Оба получили десять суток. Страна должна быть для жизни, но не с нашим президентом. Лукашенко нужно срочно убирать, уничтожать", — добавила она.
Ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинцев было задержано в Беларуси во время акций протестов.
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