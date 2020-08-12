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Мнение из Беларуси: "Лукашенко нужно уничтожать"

Сотрудница метрополитена жестко высказалась о ситуации в стране

12 августа 2020, 14:40
Автор:

Владимир Лавский
Мнение из Беларуси: "Лукашенко нужно уничтожать"

Сотрудница минского метрополитена рассказала о жестоком избиении белорусскими силовиками мужчины, кровь которого ей потом пришлось смывать. Данную запись опубликовал один из белорусских блогеров. 

Работница метро отмечает: человек просто стоял на остановке, правоохранительные органы решили его оперативно задержать, после чего мужчина и побежал в подземку. 

"Он ни в чем не виноват. Человек стоял себе, не привлекал внимания, а за ним погнались. Видите, здесь догнали и побили, весь пол в крови", — рассказала она.

По словам женщины, подобные задержания по всей стране сейчас не редкость. 

"Сына моего задержали ночью, когда они с другом вышли из машины. Оба получили десять суток. Страна должна быть для жизни, но не с нашим президентом. Лукашенко нужно срочно убирать, уничтожать", — добавила она.


Ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинцев было задержано в Беларуси во время акций протестов. 



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