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Макрон: Европейский союз готов сопровождать Беларусь в урегулировании государственного кризиса

Лидер Франции уверен, что посредническая роль Евросоюза будет полезной в диалоге между властью и народом Беларуси

сегодня, 00:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Евросоюза стать посредником в урегулировании кризиса в Беларуси, в том числе при участии России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Такое заявление французский лидер сделал в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Брегансоне, вчера, 20 августа.

Макрон: Европейский союз готов сопровождать Беларусь в урегулировании государственного кризиса

Фото: 24tv.ua

"Необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы бы хотели, чтобы этот диалог начали сами белорусы. Но Европейский Союз готов сопровождать Беларусь в установлении этого диалога, если наша посредническая роль может быть полезной, и если этого захотят сами белорусы", - отметил Макрон, заметив также, что посредниками в решении конфликта могут выступить другие организации, в частности, ОБСЕ, а также Россия.

В свою очередь, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко выразил несогласие с предложением о посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для разрешения политического кризиса в стране.

В то же время президент России Владимир Путин положительно отреагировал на данное предложение.

Ранее "Комментарии" писали о  перспективах минского кризиса.



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