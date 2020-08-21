Макрон: Европейский союз готов сопровождать Беларусь в урегулировании государственного кризиса

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Дмитрий Симоненко
Президент Франции
Эмманюэль Макрон заявил о готовности Евросоюза стать посредником в
урегулировании кризиса в Беларуси, в том числе при участии России. Об этом
сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
Такое заявление
французский лидер сделал в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель
пресс-конференции в Брегансоне, вчера, 20 августа.
Фото: 24tv.ua
"Необходим диалог
между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы бы хотели, чтобы этот
диалог начали сами белорусы. Но Европейский Союз готов сопровождать Беларусь в
установлении этого диалога, если наша посредническая роль может быть полезной,
и если этого захотят сами белорусы", - отметил Макрон, заметив также, что посредниками в решении конфликта могут выступить другие организации, в частности, ОБСЕ, а также Россия.
В свою очередь,
действующий президент Беларуси Александр Лукашенко выразил несогласие с
предложением о посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе для разрешения политического кризиса в стране.
В то же время президент России Владимир Путин положительно отреагировал на данное предложение.
Ранее "Комментарии" писали о перспективах минского кризиса.
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