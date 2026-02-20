На границах Украины с Беларусью пока не наблюдается никакой активности посредством перемещения военной техники или накопления дополнительных сил. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Фото: из открытых источников

"У нашей границы нет ни дополнительного скопления личного состава, ни движения техники, ни других признаков активизации", – подчеркнул он.

По словам Демченко, даже в случае проверок боеготовности или вручения повесток мужчинам в Беларуси это происходит постоянно и часть внутренних процедур.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Беларусь продолжает информационно нагнетать ситуацию, демонстрируя свою поддержку стране-агрессору Россия.

"Они перекладывают ответственность на Европу или на Украину, якобы оттуда якобы возникает угроза. Так объясняются проверки боевой готовности подразделений и раздача повесток", — отметил представитель пограничной службы.

В последние дни в западных регионах Беларуси мужчины массово получают повестки на внеплановое военное собрание, что вызвало значительный резонанс в соцсетях. Многие белорусы возмущены тем, что учения организованы наспех и забирают даже родителей многодетных семей.

Официально Министерство обороны Беларуси сообщило, что подобные меры являются "оперативной и боевой подготовкой" для защиты страны. Помощник министра, генерал-майор Валерий Ревенко, заявил, что подготовка вооруженных сил "проходит открыто, понятно и без наступательных действий", и имеет целью лишь отражение возможной агрессии.

"Комментарии" уже писали, что внутренние переговоры между европейскими союзниками Украины, США и НАТО по военной поддержке Киева приобретают довольно специфический вид, что вызывает обоснованный скепсис среди экспертов. Такую оценку дал журналист и главный европейский политический корреспондент газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте вместе с германским коллегой Паулем Ронцгаймером.