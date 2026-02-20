logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Масова видача повісток у Білорусі: розкрито справжній задум режиму Лукашенка
commentss НОВИНИ Всі новини

Масова видача повісток у Білорусі: розкрито справжній задум режиму Лукашенка

Білорусь продовжує розпалювати інформаційний тиск, підтримуючи країну-агресора РФ

20 лютого 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На кордонах України з Білоруссю наразі не спостерігається жодної активності у вигляді переміщення військової техніки або накопичення додаткових сил. Про це повідомив речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко.

Масова видача повісток у Білорусі: розкрито справжній задум режиму Лукашенка

Фото: з відкритих джерел

"Біля нашого кордону немає ні додаткового скупчення особового складу, ні руху техніки, ні інших ознак активізації", — підкреслив він.

За словами Демченка, навіть у разі перевірок боєготовності або вручення повісток чоловікам у Білорусі це відбувається постійно і є частиною внутрішніх процедур.

Разом із тим, він звернув увагу на те, що Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію, демонструючи свою підтримку країні-агресору Росія.

"Вони перекладають відповідальність на Європу чи Україну, нібито звідти нібито виникає загроза. Так пояснюються перевірки бойової готовності підрозділів та роздача повісток", — зазначив представник прикордонної служби.

Останніми днями у західних регіонах Білорусі чоловіки масово отримують повістки на позапланові військові збори, що викликало значний резонанс у соцмережах. Багато білорусів обурені тим, що навчання організовані поспіхом і забирають навіть батьків багатодітних родин.

Офіційно Міністерство оборони Білорусі повідомило, що такі заходи є "оперативною та бойовою підготовкою" для захисту країни. Помічник міністра, генерал-майор Валерій Ревенко, заявив, що підготовка збройних сил "відбувається відкрито, зрозуміло та без наступальних дій", і має на меті лише відбиття можливої агресії.

"Коментарі" вже писали, що внутрішні переговори між європейськими союзниками України, США та НАТО щодо військової підтримки Києва набувають доволі специфічного вигляду, що викликає обґрунтований скепсис серед експертів. Таку оцінку дав журналіст і головний європейський політичний кореспондент газети The Wall Street Journal Боян Панчевський у подкасті разом із німецьким колегою Паулем Ронцгаймером.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини