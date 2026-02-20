Масова видача повісток у Білорусі: розкрито справжній задум режиму Лукашенка

На кордонах України з Білоруссю наразі не спостерігається жодної активності у вигляді переміщення військової техніки або накопичення додаткових сил. Про це повідомив речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко.

Фото: з відкритих джерел

"Біля нашого кордону немає ні додаткового скупчення особового складу, ні руху техніки, ні інших ознак активізації", — підкреслив він.

За словами Демченка, навіть у разі перевірок боєготовності або вручення повісток чоловікам у Білорусі це відбувається постійно і є частиною внутрішніх процедур.

Разом із тим, він звернув увагу на те, що Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію, демонструючи свою підтримку країні-агресору Росія.

"Вони перекладають відповідальність на Європу чи Україну, нібито звідти нібито виникає загроза. Так пояснюються перевірки бойової готовності підрозділів та роздача повісток", — зазначив представник прикордонної служби.

Останніми днями у західних регіонах Білорусі чоловіки масово отримують повістки на позапланові військові збори, що викликало значний резонанс у соцмережах. Багато білорусів обурені тим, що навчання організовані поспіхом і забирають навіть батьків багатодітних родин.

Офіційно Міністерство оборони Білорусі повідомило, що такі заходи є "оперативною та бойовою підготовкою" для захисту країни. Помічник міністра, генерал-майор Валерій Ревенко, заявив, що підготовка збройних сил "відбувається відкрито, зрозуміло та без наступальних дій", і має на меті лише відбиття можливої агресії.

