Меркель и Тихановская обсудили Украину и украинский язык

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Татьяна Лозовенко
Во время встречи канцлер Германии Ангела Меркель спросила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, понимает ли она украинский язык. Хотя общались лидеры на английском. Меркель во время встречи говорила об Украине и украинском языке. Об этом Тихановская рассказала в интервью "Радио Свобода".
Светлана Тихановская
Отмечено, что Меркель также понимает русский язык и хорошо осведомлена о ситуации в Беларуси.
Напомним, пользователи Twitter сегодня, 29 ноября, опубликовали в Сети видео, на котором неизвестные уносят безжизненное тело участника митинга в Беларуси. Инцидент произошел возле станции метро Puszkińska во время еженедельного протеста против режима действующего президента. Как написали очевидцы, мужчина пострадал после нападения силовиков и не подавал признаков жизни.
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сегодня, 20:05
OBZ====organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////////// Порошенко про відмову щодо європейського курсу 7 років тому: "Уроки Вільнюсу" має пам'ятати кожен можновладець та політик..........VOT ETOT BARUGA===XAMELEON===PETR POROSHENKO 1=PERVUI ANNULIROVAL NASTOIASHII EVRO=KURS UKRAINU===ETO STANOVENIE DEMOKRATII V UKRAINSKOM OBSHESTVE...... A CHTO TAKOE EVRO=KURS===ETO RAZVE GEOGRAFICHESKOE PONIATIE......NET===ETO STANOVLENIE DEMOKRATII V 200=AX STRANAX VLASTI KOTORUX OTVERGAIUT GEGEMONIIU STRAN TIASHELOVESOV===USA KITAIA GERMANII FRANTSUI BRITANII ROSSII INDII IZBRAV BRIUSSEL'' SVOEI VECHNOI MONOPOLIARNOI GUMANISTICHESKOI STOLITSEI.......VU DASHE NE SOXRANIAETE TO CHTO IA PISHU A IA USHE VSE NAPISAL===A BUDUSHIE POKOLENIIA VOT TAK VSE I SDELAIUT I PUSKAI POCHITAIUT KAK MUSLILI PODOBNO IM PROGRESSIVNUE LIUDI===NEKOTORUE V NACHALE 21 VEKA........ ========MERZAVETS TU POROSHENKO===OLIGARXICHESKII KORRUPTSUONNUI KOLONIAL''NUI AVTORITARNUI MERZAVETS.......................................................................................................................................................................... OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////////////// Посли G7 відреагували на приватизацію державних активів в Україні..........==========MIAGKO===DELIKATNO===DIPLOMATICHNO VURASHAIAS''===DUBOGOLOVUE POSLU G7 G8 G20===POSHLI VON IZ UKRAINU.......VU USHE VSE===MOSKOVIIA I ZAPADNUE GLISTU 30 LET UKRAINU =RAZVIVAETE=........AX VU TVARI LSHUVUE TSUNICHNUE..........=========MU TREBUEM LIKVIDATSUI =SELFI=FOTO=ORGANIZATSUI= G7 G8 G9 G10 G20 A TAKSHE OON PASE EVROPARLAMENTA POSTROIVSHUX VIDUMUE I NEVIDIMUE IMPERSKO=KOLONIAL''NUE ADSKIE STENU DLIA 7=MI MILIARDOV RABOV OBESPECHIVAIUSHIX RAISKIE TRILIONNUE DOXODU 300=SOT NAIBOGATEISHUX PARAZITOV.......NE TA SOTNIA PRAVIT ETIM MIROM SOVSEM NE TA.......V 20=OM VEKE NASHU DEDU I PRADEDU OSVOBOSHDALI BERLIN A V 21 STOLETII BUDUSHIE POKOLENIIA BUDUT OSVOBOSHDAT'' OT GRIAZI BRIUSSEL'' NADEIUS'' MIRNUM SPOSOBOM.......VOT TAKOI USHASNUI NASH LSHUVUI TSUNICHNUI XELUINSKII MIR.............................................................................................................................................................................................................. OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////////// В НАТО рассказали об условии вступления Украины в Альянс........===========BERITE UKRAINTSU KURS PROTIV =VSEX IMPERII=......PRESTUPNIK PUTIN OTLICHNO TORGUET SO STRANAMI NATO I VU UKRAINTSU TORGUITE S PUTINUM S NATO S LIUBUMI STRANAMI......VUSHUVAITE UKRAINTSU V ETOM LSHUVOM TSUNICHNOM MIRE SOZDANNOGO SATANOI........========PUTIN TSZUN''PIN VSE NATOvtsu===POSHLI NA.........PODAL''SHE OT UKRAINU====VU VSE TVARI.........KOGDA PUTINA NE BUDET NE BUDET DIKTATURU TO I NATO NE BUDET NUSHEN......A KAKAIA POL''ZA OT NATO UKRAINE SEICHAS===NIKAKAIA.......ESLI PUTIN OKKUPIRUET VSIU UKRAINU TO NATOvtsu BUDUT PROSTO NABLIUDAT'' VURASHAIA =OBESPOKOENNOST''=......SUSHNOSTNO TAK I BUDET I TAK I EST''...........===================POSHLI VON VSE IMPERIALISTU IZ UKRAINU......===========POSHLI VON FONDU RABSKIE MVF I EVRO=BANKA IZ UKRAINU..........=========TOL''KO GUMANIUSTICHESKII BRIUSSEL'' DOLSHEN POD 2=DVA PROTSENTA GODOVUX FINANSIROVAT'' 200 STRAN RAZVIVAIA 60=TI PROTSENTNOE OTECHESTVENNOE PROIZVODSTVENNOE POTREBLENIE SBEREGAUIA 40=KA PROTSENTNUI IMPORTNUI TOVAROPOTOK.........========VU NESPOSOBNUE NA PODOBNOE BLAGORODNOE BLAGO===GLISTU PARAZITU VSEPLANETARNUE MERKEL'' MAKRON TRAMP..........===========KOGDA VU BUDETE UKRAINTSU FINANSIROVAT'' DLIA SVOEI POL''ZU ZAPADNUI MIR..............========UKRAINTSU===TOCHNO TAKSHE SUSHNOSTNO BULO 100 LET NAZAD===SKOL''KO =BLAGODETELEI= MENIALIS'' V UKRAINE V NACHALE 20=TO VEKA===ETO BULI IMPERIALISTU VSE===MOSKOVIIA I VSIA ETA =ANTANTA= ===MRAZI ONI VSE===PARAZITU CHELOVECHESTVA........ =======MENIA UKRAINTSU NATOvtsu osnovatelia gumanisticheskoi briussel''skoi monopoliarnoi demokratii na 100 dnei poloshuli na asfal''t provezia cherez 3=tri deportatsuonnue tiur''mu......========vot tak etim shakalam nushna chelovekoliubivaia briussel''skaia demokraticheskaia paradigma........=========MERKEL'' MAKRON DSHONSON TRAMP PUTIN TSZUN''PIN===VSE TVARI===POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI.......CHERTOV MIR===BUL EST'' I NEUSHELI VSEGDA BUDET.........=========NEZAVISIMUI KURS OT =VSEX IMPERII= =====VELIKOE BLAGO UKRAINSKOGO NARODA.........................................................................................................................................................................................................OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////////////////////// Тихановская ответила на вопрос "чей Крым?" KRUM===ETO UKRAINSKAIA TERRITORIIA PRINADLESHASHAIA SEICHAS ROSSII.......PUTIN OTOBRAL UKRAINSKII KRUM I UPRAVLIAET ETOI TERRITORIEI......PO FAKTU KRUM ROSSIISKII I ETO IAVLIAETSIA MESHDUNARODNUM PRESTUPLENIEM.......NOVUE ROSSIISKIE VLASTI TSENIASHIE VSEPLANETARNUE STABILIZATSUONNUE USTOI DOLSHNU ARESTOVAT'' PUTINA KOTORUI OBIAZAN POSHUZNENNO NAXODIT''SIA V TIUR''ME STROGOGO RESHUMA......A KRUM BUDET VOZVRASHEN UKRAINE===ETO 1000=TUSIACHA PROTSENTOV GARANTII......NO KOGDA NEIZVESTNO.......A GOSPOSHA SVETLANA TIXANOVSKAIA===ETO PREZIDENT BELORUSSII STREMIASHAIASIA CHTOBU EE SUPRUG GOSPODIN TIXANOVSKII STAL PREZIDENTOM BELORUSSII.......PREDANNAIA OTLICHNAIA SUPRUGA GOSPOSHA TIXANOVSKAIA NO SUD''BA RASPORIADILAS'' USHE PO DRUGOMU===GOSPODIN TIXANOVSKII MOSHET BUT'' TOL''KO SOVETNIKOM ZAKONNOGO LEGITIMNOGO PREZIDENTA SVETLANU TIXANOVSKOI......=========BELORUSSKII NAROD===GLAVNOE===ETO SMENIT'' TIRANA LUKASHENKO A POMENIAT'' SVETLANU TIXANOVSKUIU NA NOVOGO LIDERA BUDET USHE LEGKO.......GLAVNOE===ETO NACHAT'' DVISHENIE K DEMOKRATII NESOVMESTIMOI S VURODKAMI===PUTINUM LUKASHENKO TSZUN''PINEM MERKEL'' MAKRONOM TRAMPOM===PORABOTITELIAMI CHELOVECHESTVA SOZDAVSHUMI PRIMITIVNUE I IZOSHRENNUE SISTEMU UPRAVLENIIA DLIA ETOGO ZLODEIANIIA.............Ми ж сусіди: Тихановська хоче зустрітися з Путіним........CHTOBU BELORUSSKII UKRAINSKII ROSSIISKII NARODU BANAL''NO VUSHUVALI ONI DOLSHNU TORGOVAT'' DRUG S DRUGOM NO DIKTATURU SLAVIANSKUIU KITAISKUIU A TAKSHE DIKTATURU OLIGARXICHESKUIU PSEVDODEMOKRATICHESKUIU BURSHUAZNUIU V UKRAINE V GERMANII V BRITANII VO FRANTSUI V USA NUSHNO LIKVIDFIROVAT'' TAK CHTOBU NARODU EKONOMICHESKI NE STRADALI.......NU I CHTO CHTO TSZUN''PIN ULUCHSHAET EKONOMICHESKOE RAZVITIIE KITAIA===ON DIKTATOR===TVAR'' KOTORAIA NESOVMESTIMA S DEMOKRATIEI......VOT TAKOI DOLSHEN BUT'' NOVUI KYRS.......A PUTIN I KREMLEVSKII OLIGARXAT DOLSHNU BUT'' NEVUEZDNUE===PUSKAI V ROSSIISKII NAROD VKLADUVAIUT DEN''GI A NE V TRILIONU DOLLAROV V TSENNUE BUMAGI USA..........Украина у красных линий, "нормандская" встреча не нужна, – Сазонов.........ZAMET''TE CHTO TAKOE =NORMANDSKII FORMAT= ===ETO REGULIARNUE VUEZDU NATSUSTA PUTINA =V SVET= ZA RUBESH A PUTIN DOLSHEN BUT'' NHEVUEZDNOI===PO TELEFONU MOSHNO RESHUT'' VSE TERRITORIAL''NO=NATSUONAL''NUE PROBLEMU.......В Германии посчитали выполненные обещания правительства Меркель Правящая в ФРГ коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов полностью выполнила 65 процентов из 296 обещаний. Четверть договоренностей примерно за год до выборов в бундестаг не выполнены.........VOT ONO===SOVREMENNOE FASHUSTKOE ZAXVATNICHESKOE LOGOVO KOTOROE POD EGIDOI PUTINISTKI MERKEL'' PIARILO I KAK TOL''KO VOZMOSHNO PODDERSHUVALO PUTINISTICHESKOGO NELIUDIA OSOBENNO V POST=REVOLIUTSUONNUI UKRAINSKII PERIOD......A KAK GOLLANDIIA S VURODKOM VO GLAVE==MARKOM RIUTTE ZABLOKIROVALA EVRO=INTEGRATSUIU UKRAINU===ETO VSE ONI SDELALI===PUTIN I MERKEL''===A KTO===TOL''KO ONI......A SKOL''KO EVRO=DEPUTATSKIX DELEGATSUI PODDERSHUVALO KRUMSKOE PUTINSKOE PRESTUPLENIE===ETO VSE MERKEL'' DELALA S PUTINUM......A KTO NE RAZVIVAET NIKAK UKRAINU===MERKEL'' I PUTIN.......A ROSSIIA SKOL''KO IMEET RESURSOV CHTOBU NACHAT'' MOSHNOE NEZAVISIMOE RAZVITIE NO ETOGO NET A EST'' RAZGRABLENIE ROSSII.....KTO ETO SDELAL===PUTIN MERKEL'' I OLIGARXAT USA.......A KTO SOZDAL KONTSENTRATSUIU VUSOKOTEXNOLOGICHESKOGO PROIZVODSTVA V EVROSOIUZE I V MIRE V 10=TI STRANAX===MERKEL'' I OLIGARXAT EVRO=ZONU I USA A TO CHTO LATINOSU LEZUT NA AMERIKANSKIE TEXASSKIE STENU I SKORO BUDET 100=STO MILIONOV BESHENTSEV V GOD===TAK ETO NORMA SHUZNI NOVOGO FASHUSTKOGO ZAXVATNICHESKOGO IMPERSKO=KOLONIAL''NOGO BUTIIA=== =NAZAD V BUDUSHEE= CHAST'' 2=VTORAIA SOZDANA V MIRE===ETO 100=STO PROTSENTOV.........По всей Франции прошли массовые протесты против ограничений свободы прессы (ВИДЕО)......=========VOT TAK UKRAINTSU PROSTUE FRANTSUZU BORIATSIA ZA SVOI PRAVA A INACHE V ZAPADNOM MIRE BULA BU DIKTATURA KAK V ROSSII V BELORUSSII I V UKRAINE V KOTOROI 10=AT'' KNIAZ''KOV VLADEIUSHIX 80=T''IU PROTSENTAMI UKRAINSKIX BOGATSTV VECHNO PRAVIT'' VAMI UKRAINTSU===DESHEVOI BESPRAVNOI BESKONECHNO OBOLVANIVAEMOI RABSKOI SKOTINOI......POROSHENKO I ZELENSKII===ETO STAVLENNIKI NE UKRAINSKOGO DEM=BOL''SHUNSTVA A VOT ETIX MRAZEI==RABOVLADEL''TSEV CHELOVECHESTVA===PUTINA MERKEL'' MAKRONA TRAMPA OBAMU....VOT ETI POSLEDNIE DURIAT AMERIKANSKII NAROD DEMOKRATIEI XOTIA NA SAMOM DELE XISHNICHESKII BURSHUAZNUI OLIGARXICHESKII IMPERSKII GEGEMONISTICHESKII KLASS PRAVIT USA.......=======MENIAITE ZELENSKOGO UKRAINTSU BLOKIRUIUSHEGO KAK I POROSHENKO REALIZATSUIU GLUBOKIX PREOBRAZOVANII V POLITICHESKOI EKONOMICHESKOI I KUL''TURNOI SFERAX SHUZNEDEIATEL''NOSTI......UKRO=OLIGARXI PUTIN MERKEL'' MAKRON A TAKSHE OIGARXAT USA SLEDIAT MAKSIUMAL''NO CHTOBU VU UKRAINTSU NE NACHALI PREVRASHAT'' UKRAINU V NOVUIU ZELANDIUI V NOVUIU AVSTRALIIU I NOVUIU KANADU......DA POSMOTRITE NA IRLANDIIU===CHTO ONI TAKOGO PROIZVODIAT NO ETA STRANA NE =ZASUNUTA= V =OBBOIMU= KOLONIAL''NUX STRAN A INACHE NAROD POGOLOVNO VUEXAL BU IZ IRLANDII.......I TAK I PROISXODILO POETOMU IMPERIALISTU =UDELILI VNIMANIE= IRLANDII BEZ VSIAKIX PUSTUX DESTABIIZATSUIONNUX REVOLIUTSUI V KOTOROI UROVEN'' SHUZNI===ZAPADNUI. DASHE VUSHE CHEM V ISPANII =ZAPISANNOI= VO 2=VTOROI KOLONIAL''NUI SORT........========PREZIDENT ZELENSKII===XVATIT DURIT'' NAROD===ETI 5=PIAT'' LET OPIAT'' PROIDUT===KUDA IDET UKRAINA===KUDA VU EE VEDETE===K ISCHEZNOVENIIU......USTRANIAITE VLAST'' OLIGARXOV CHTOBU OBSHESTVO===MNOGOPARTIINUI SOSTAV UKRAINTSEV KONTROLIROVALI FINANSOVUE POTOKI SOZDAVAIA MOSHNOE GOS=INVESTIROVANIE VSEX SEKTOROV......========BERITE KURS UKRAINTSU NEZAVISIMOSTI OT =VSEX IMPERII=......TORGUITE CHTOBU VUSHUT'' S KEM UGODNO NO OTDELIAITE DEMOKRATIIU OT EKONOMIKI===TOL''KO NEGOLODNUE SUTUE LIUDI GOTOVU K DEMOKRATII=== UPRAVLIAT'' SAMI SOBOI A NISHIE GRASHDANE =ZA GRECHKU= PRODADUT MAMU RODNUIU OLIGARXAM......BUDET PUTIN IZDEVAT''SIA NAD VAMI V EKONOMICHESKOM PLANE===POSHLITE EGO==PUTINA NA....KUDA PODAL''SHE.....179 STRAN MOSHNO ZADEISTVOVAT'' DLIA TORGOVLI ISKLIUCHAIA ROSSIIU.......============SLAVIANE===OB''EDINIAITES''===PUST'' VAS OB''EDINIT DEMOKRATIIA NENAVIDIASHAIA GEGEMONIZM IMPERIALIZM KOLONIALIZM AVTORITARIZM OLIGARXIZM KORRUPTSUONIZM MILITARIZM EXS=REGIONALIZM PUTINIZM LUKASHENKIZM TSZUN''PINIZM MERKELIZM MAKRONIZM TRAMPIZM STALINIZM LENINIZM KOMMUNIZM GITLERIZM NATSU=RASIZM SEPARATIZM TERRORIZM RELIGIOZNUI RADIKALIZM SOTSUAL''NUIU RASSLOENNOST'' NIZKUIU OPLATU TRUDA PROIZVODSTVENNUIU V TOM CHISLE VUSOKOTEXNOLOGICHESKUIU NEDOSTATOCHNOST'' POROSHDENNUE GOS MESH I NADGOSUDARSTVENNOI UPRAVLENCHESKOI NEDORAZVITOST''IU...==========MERKEL'' MAKRON TRAMP===ESLI UKRAINA NE BUDET STANOVITSIA V PROIZVODSTVENNOM PLANE TAKAIA SHE KAK I GERMANIIA FRANTSUIA USA SHVETSUIA BRITANIIA IAPONIIA TO VU DAROM NIKOMU NE NUSHNU===NE NUSHNU VU UKRAINSKOMU NARODU I 190=STA KOLONIAL''NUM BESKONECHNUM FORMATSUIAM........=========SOZDAVAITE UKRAINTSU NOVUE DEMOKRATICHESKIE GUMANISTICHESKIE POLIT=SILU OPPONIRUIUSHIE SISTEMNOMU PROUKRAINSKOMU LIDERU GOSPOSHE IULII TIMOSHENKO.......=============NOVUI PREZIDENT IULIIA TIMOSHENKO GLAVA PRAVIASHEI PARTII ////////BAT''KIVSHUNA/////////====UPRAVLENCHESKII STABILIZATSUONNUI GARANT STANOVLENIIA NEZAVISIMOI SAMODOSTATOCHNOI UKRAINU SVOBODNOI OT VLASTI =VSEX IMPERII=.......========IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021....................................................................................................................................................................................................OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////////// 11:50 У Зеленского рассчитывают на участие администрации Байдена в урегулировании на Донбассе (Новости Донбасса)...........============ =UREGULIROVAT''= PREZIDENT ZELENSKII NEOBXODIMO DEMOKRATIIU A TAKSHE UKRAINSKOE PROIZVODSTVO SOZDAVAIA DOROGUIU RAB=SILU I KACHESTVENNUE STANDARTU.......TOGDA V TAKOI SOZDAIUSHEISIA PRAVDIVOI SVOBODNOI ISKRENNEI UKRAINE ZAXOTIAT SHUT'' NE TOL''KO KRUMCHANE LUGANCHANE I DONCHANE NO I ROSSIIANE NENAVIDIASHIE PUTINSKII DIKTAT........A VU VSE===ZELENSKII POROSHENKO MERKEL'' MAKRON TRAMP NAXODITES'' V RUSLE PUTINSKIX GEOPOLITICHESKIX =ZAGOTOVOK= SBEREGAIUSHIX BESKONECHNOE OTVLEKAIUSHEE RAZRESHENIE TERRITORIAL''NO=NATSUONAL''NUX PROBLEM........PUTIN POLUCHAETSIA VEDUSHII POLITIK V SLAVIANSKOM MIRE A VU VSE===ZELENSKII MERKEL'' MAKRON TRAMP VEDOMUE ZAVISIMUE DEIATELI.......NO EST'' ESHE DRUGAIA VERSIIA===VU VSE EST'' ODNA BANDA TORMOZIASHAIA DEMOKRATICHESKO=INDUSTRIAL''NUI PROGRESS UKRAINSKOGO NARODA......... ========UKRAINTSU===BERITE KURS NA NEZAVISIMOST'' OT =VSEX IMPERII=........=========IULIIA TIMOSHENKO===PROUKRAINSKII ANTIKOLONIAL''NUI PREZIDENT UKRAINU 2021...........