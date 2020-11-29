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Главная Новости Мир Беларусь Протесты в Минске: появилось видео, где уносят труп после избиения
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Протесты в Минске: появилось видео, где уносят труп после избиения

Видео опубликовали пользователи Twitter

сегодня, 14:11
Автор:

Татьяна Лозовенко

Протесты в Минске: появилось видео, где уносят труп после избиения

@AlexKokcharov

Пользователи Twitter опубликовали в Сети видео, на котором неизвестные уносят безжизненное тело участника митинга. Инцидент произошел возле станции метро Puszkińska. Как написали очевидцы, мужчина пострадал после нападения силовиков и не подавал признаков жизни. 

В Беларуси, несмотря на плохие погодные условия, начался еженедельный митинг против режима действующего президента. С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. При этом в центр столицы начали стягивать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками. Также оборудуют заграждения возле стелы на Площади независимости. Кроме этого в городе традиционно наблюдаются проблемы с интернетом. Сразу на трех улицах в микрорайоне Малиновка пропало электричество. Также были закрыты на вход и выход центральные станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", а также вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны "Площади Независимости").

Напомним, недавно в Беларуси заявили, что введут дополнительные санкции против Европейского Союза, так как страна "обязана реагировать на угрозу".

Ранее наш журналист Сергей Медведев сообщал, что власти Беларуси считают поведение украинского правительства недружелюбным и соответственно принимают меры по реагированию. Так, согласно сообщению белорусского МИДа, санкционный список для украинской политической верхушки уже готов. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Республики Беларусь Владимир Макей



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