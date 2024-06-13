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Между Арменией и Беларусью разразился громкий скандал: что произошло

Пашинян обвинил Лукашенко в подготовке войны против Армении

сегодня, 22:21
Автор:
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Марьян Ощановский
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Александр Лукашенко поддерживал Азербайджан в войне за Нагорный Карабах в 2020 году. Поэтому Пашинян отказался посещать Беларусь.

Между Арменией и Беларусью разразился громкий скандал: что произошло

Ереван поссорился с Минском. Фото из открытых источников

"Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял ее и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду обсуждать с президентом Беларуси какие-либо вопросы в формате ОДКБ?" – заявил Никол Пашинян.

Армянский премьер сказал, что к Лукашенко больше не поедет не только лично он, но и другие официальные представители Еревана.

Ереван также отозвал для консультаций своего посла Размика Хумаряна в Минске.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/23057
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