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МИД сообщил, сколько украинцев задержали во время протестов в Беларуси

Всего милиция задержала девять протестующих из Украины

12 августа 2020, 12:09 comments513
Автор:

Владимир Лавский
МИД сообщил, сколько украинцев задержали во время протестов в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины сообщает о девяти задержанных украинцах и избиении украинского фотографа во время протестов в Беларуси. Данную информацию сообщает "Суспильне". 

"По данным посольства Украины в Беларуси по состоянию на 9.00 12 августа известно о факте избиения украинского фотографа агентства Associated Press. Журналист с повреждениями средней тяжести сразу был доставлен в больницу, однако за помощью в посольство не обращался. В то же время в Витебске девять граждан Украины были задержаны милицией по обвинениям в административных нарушениях. Благодаря помощи посольства через несколько часов все они были освобождены" - сообщает "Суспильне".

Как ранее писали "Комментарии", в Беларуси известно о первой жертве во время столкновений милиции и протестующих.

"В ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в МВД Беларуси. 


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