Протесты в Минске: МВД Беларуси сообщает о первой жертве

В районе 23.00 случилась первая официальная смерть во время протестов в Минске. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Беларуси.

"Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - идет речь в заявлении ведомства.

Как ранее сообщали "Комментарии", во время стычек милиции с протестующими пострадал водитель общественного транспорта.

Водитель уже находится на земле, где очевидцы происшествия ему оказывают помощь. Предварительно мужчина пострадал от взрыва гранаты.



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