МИД Украины сделало Лукашенко последнее предупреждение: как он отреагирует

Украина развернула против Беларуси информационно-политическую операцию, считает политолог Игар Тышкевич. По его словам, с одной стороны Лукашено боится воевать против Украины. К тому же, добавляет эксперт, настроения населения в этом вопросе неизменны – около 80% против того, чтобы белорусская армия вступала в войну на стороне РФ.

Александр Лукашенко

С другой стороны говорит Тишкевич, тот же Лукашенко активно использует механизмы публичных заявлений, чтобы на собственном информационном поле показать себя как лидера, который "защищает" страну и делает все, чтобы предотвратить войну. Логика – сыграть на антивоенных настроениях для стабилизации своего положения, считает политолог.

Кроме того, по его мнению, Лукашенко хочет сыграть на российском поле, чтобы уже население РФ воспринимало его как союзника Кремля, не вступающего в войну согласно чему-то вроде "тайного плана Путина".

"И в первом и во втором случаях Украину представляют как угрозу или как плацдарм для "недружественной политики стран Запада", — отметил Тышкевич.

При этом он напомнил, что в Беларуси активизировался "китайский трек политики" и именно КНР, скорее всего, является силой, настаивающей на постепенной деэскалации отношений с "Западом".

"Возможны будущие консультации по прекращению огня между Украиной и РФ оставляют Лукашенко очень мало времени для маневра. Ибо в случае приостановки (даже не окончания) войны, большинство сценариев для "минского сидельца у власти" негативны. А выход на нейтральные или положительные заставляет начинать движения уже сейчас", – говорит политолог.

При этом, по его словам, операция ВСУ в Курской области показала, что Россия не сможет гарантировать никакую "защиту" для Лукашенко, ведь ей не хватает средств даже для защиты своей территории.

"Соответственно, заявление МИД является политическим инструментом, направленным на коррекцию поведения именно Лукашенко. Это повторение старого тезиса, который доносила украинская сторона с 2022 года — "не влезай, потому что убьет". Только сейчас публично. Фактически, заявление достаточно резкое и это может восприниматься как поднятие ставок", — отметил Тышкевич.

При этом он считает, что заявление МИДа может иметь следующие политические цели: демонстрацией того, что в публичном поле Лукашенко уже не будет монополистом и не сможет играть в театре одного актера. Кроме того, она может быть намеком на то, что активной риторикой украинская сторона может донести до части белорусского населения в Беларуси, что Лукашенко не является "гарантом безопасности для граждан".

"Фактически это можно воспринимать как попытку части политических элит Украины сыграть на выгодном балансе внешних факторов и подсказать Лукашенко, что следует более решительно изменять свое поведение. Конечно, из Минска будет, скорее всего, какой-нибудь публичный ответ. К примеру, резкое заявление. А вот по поводу действий – посмотрим ближайшие месяцы", — подытожил Тышкевич.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может готовить вторжение с территории Беларуси.



