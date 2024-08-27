МИД Украины сделало Лукашенко последнее предупреждение: как он отреагирует

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Ткачик Олеся
Украина развернула против Беларуси информационно-политическую операцию, считает политолог Игар Тышкевич. По его словам, с одной стороны Лукашено боится воевать против Украины. К тому же, добавляет эксперт, настроения населения в этом вопросе неизменны – около 80% против того, чтобы белорусская армия вступала в войну на стороне РФ.
Александр Лукашенко
С другой стороны говорит Тишкевич, тот же Лукашенко активно использует механизмы публичных заявлений, чтобы на собственном информационном поле показать себя как лидера, который "защищает" страну и делает все, чтобы предотвратить войну. Логика – сыграть на антивоенных настроениях для стабилизации своего положения, считает политолог.
Кроме того, по его мнению, Лукашенко хочет сыграть на российском поле, чтобы уже население РФ воспринимало его как союзника Кремля, не вступающего в войну согласно чему-то вроде "тайного плана Путина".
При этом он напомнил, что в Беларуси активизировался "китайский трек политики" и именно КНР, скорее всего, является силой, настаивающей на постепенной деэскалации отношений с "Западом".
При этом, по его словам, операция ВСУ в Курской области показала, что Россия не сможет гарантировать никакую "защиту" для Лукашенко, ведь ей не хватает средств даже для защиты своей территории.
При этом он считает, что заявление МИДа может иметь следующие политические цели: демонстрацией того, что в публичном поле Лукашенко уже не будет монополистом и не сможет играть в театре одного актера. Кроме того, она может быть намеком на то, что активной риторикой украинская сторона может донести до части белорусского населения в Беларуси, что Лукашенко не является "гарантом безопасности для граждан".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может готовить вторжение с территории Беларуси.
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