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Мигрантский кризис: ответ Лукашенко на закрытие польских границ

Президент Беларуси заявил, что остановит российские энергопотоки

сегодня, 12:59
Автор:

Карина Ожерельева
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставку российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью. Такое сообщение появилось в среду, 1 декабря, на сайте российского информационного агентства RIA, разжигая напряженность между странами из-за миграции. Об этом сообщает Reuters.

Мигрантский кризис: ответ Лукашенко на закрытие польских границ

Президент Беларуси Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Беларусь сейчас имеет напряженные отношения с Европейским Союзом из-за мигрантов, на сегодняшний день находящихся на ее западной границе. Евросоюз обвинил Беларусь в том, что она привлекает тысячи людей с Ближнего Востока и толкает их перейти в блок через Польшу, Литву и Латвию. Белоруссия это отрицает.

Между тем, в среду, 1 декабря, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что белорусского атташе по обороне вызвали после того, как выстрелами из пневматического оружия были повреждены фонари, установленные польскими солдатами вблизи города Тересполь.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы", — написал Мариуш Блащак в Twitter.

Пресс-секретарь белорусского МИДа не был доступен для комментариев.

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 30 ноября, подписал закон, разрешающий правительству ограничивать доступ к районам у границы с Беларусью. Закон вступил в силу в среду, 1 декабря, отменив чрезвычайное положение, закончившееся в полночь 30 ноября.

Как сообщали ранее "Комментарии", молодые и агрессивно настроенные мигранты, поддерживаемые спецсредствами белорусскими военными, штурмуют пункт пропуска. Польские пограничники удерживают оборону в местах нападений.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/belarus-lukashenko-ready-halt-russian-energy-flows-if-poland-closes-border-ria-2021-12-01/
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