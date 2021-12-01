Мигрантский кризис: ответ Лукашенко на закрытие польских границ

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Карина Ожерельева
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставку российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью. Такое сообщение появилось в среду, 1 декабря, на сайте российского информационного агентства RIA, разжигая напряженность между странами из-за миграции. Об этом сообщает Reuters.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - фото из открытых источников
Беларусь сейчас имеет напряженные отношения с Европейским Союзом из-за мигрантов, на сегодняшний день находящихся на ее западной границе. Евросоюз обвинил Беларусь в том, что она привлекает тысячи людей с Ближнего Востока и толкает их перейти в блок через Польшу, Литву и Латвию. Белоруссия это отрицает.
Между тем, в среду, 1 декабря, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что белорусского атташе по обороне вызвали после того, как выстрелами из пневматического оружия были повреждены фонари, установленные польскими солдатами вблизи города Тересполь.
Пресс-секретарь белорусского МИДа не был доступен для комментариев.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 30 ноября, подписал закон, разрешающий правительству ограничивать доступ к районам у границы с Беларусью. Закон вступил в силу в среду, 1 декабря, отменив чрезвычайное положение, закончившееся в полночь 30 ноября.
Как сообщали ранее "Комментарии", молодые и агрессивно настроенные мигранты, поддерживаемые спецсредствами белорусскими военными, штурмуют пункт пропуска. Польские пограничники удерживают оборону в местах нападений.
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