Мигранты из Беларуси снова прорвались в Польшу: есть ли риски для Украины

Участки границы между Польшей и белорусской республикой, куда все прибывают новые мигранты, сейчас находятся под возросшей охраной польского войска. Вместе с тем, польские полицейские на собственной территории ищут нелегалов, которые смогли проникнуть сюда, преодолев все преграды. Об этом информирует 2+2.

Группа мигрантов прорвалась через границу Беларуси (фото из открытых источников)

Одиннадцатого ноября полицейские задержали пассажирский бус, который выглядел как карета скорой помощи. Внутри медицинского транспорта было много мигрантов.

Теперь польский Сейм заявляет, что нужно укреплять охрану границы и на участке с нашей страной. О вероятном развитии такого сценария и эскалации на границе говорят и представители украинского Кабмина, в частности, эту тревожную ситуацию обсудили на последнем заседании Совета безопасности.

Уже сейчас спикер одной из самых крупных фракций немецкого парламента Нильс Шмид высказался, что Германия определила нашу страну как территорию будущего приюта для нелегалов, которые будут оформлять статус беженца.

Секретарь украинского совета безопасности Алексей Данилов с возмущением прокомментировал эту ситуацию, которая очевидно удобна для немцев, но не для Украины.

По его словам, наша страна не должна заботиться о нелегалах, это должны делать представители Германии. Он высказал встречное предложение для немецких социал-демократов – забрать мигрантов в свои дома, по два, три, пять человек, а если места не хватит, то еще есть служебные помещения в Бундестаге.

Вместе с тем глава силового ведомства Денис Монастырский приехал в Волынскую область, чтобы увидеть готовы ли противодействовать во время конфликта силовики и пограничники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников

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