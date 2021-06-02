«Воевал на Донбассе»: Лукашенко пригласил "следователей ЛНР" допросить Протасевича

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Ольга Чародий
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко
готов предоставить возможность "следователям" так называемой
"ЛНР" допросить задержанного в Минске бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича,
против которого там якобы проводят "расследование".
Роман Протасевич. Фото: телеграм-канал NEXTA
Об этом он заявил на заседании по итогам встречи с
президентом России, передает "Беларусь 1".
По словам Лукашенко, Протасевичу следует опасаться смертной
казни не из-за деятельности в Беларуси, а потому, что он якобы воевал на
Донбассе.
Как сообщали ранее Александр Лукашенко попросил президента Российской Федерации Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию. По информации журналистов, соответствующие ведомства государств уже работают над вопросом об открытии авиарейсов на полуостров.Добавим, с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.
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