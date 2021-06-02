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Главная Новости Мир Беларусь «Воевал на Донбассе»: Лукашенко пригласил "следователей ЛНР" допросить Протасевича
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«Воевал на Донбассе»: Лукашенко пригласил "следователей ЛНР" допросить Протасевича

По словам Александра Лукашенко, Протасевичу следует опасаться смертной казни не из-за деятельности в Беларуси, а потому, что он якобы воевал на Донбассе

сегодня, 04:24
Автор:

Ольга Чародий

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование".

«Воевал на Донбассе»: Лукашенко пригласил "следователей ЛНР" допросить Протасевича

Роман Протасевич. Фото: телеграм-канал NEXTA

Об этом он заявил на заседании по итогам встречи с президентом России, передает "Беларусь 1".

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям (Роману Протасевичу. – ред.). Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы, – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", – заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Протасевичу следует опасаться смертной казни не из-за деятельности в Беларуси, а потому, что он якобы воевал на Донбассе.

"Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", — сказал он.

Как сообщали ранее Александр Лукашенко попросил президента Российской Федерации Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию. По информации журналистов, соответствующие ведомства государств уже работают над вопросом об открытии авиарейсов на полуостров.

Добавим, с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.


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Источник: https://www.tvr.by/news/prezident/itogi_masshtabnykh_sochinskikh_peregovorov_obsudili_u_prezident_/?sphrase_id=1903277
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