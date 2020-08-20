Министр обороны Беларуси не исключает военного конфликта в стране

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что не исключает возможность военного конфликта в стране. Слова министра приводит издание "Наша Нива".

Хренин сравнил белорусских военных с часовыми.

"Поверьте, ни мне, ни президенту страны не хочется доводить дело до конфликта, но наша с вами обязанность как часовых на страже порядка - быть бдительными. Наверное, нас хотят обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие - гибнут мирные люди. Я не исключаю, что случится и гражданская война, сейчас цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это очень прискорбно. Военный конфликт назревает, как бы печально это не звучало, - считает глава минобороны Беларуси.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что ждет Беларусь после выборов.

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов считает, что сами выборы в Беларуси сюрприза не преподнесут – Лукашенко будет переизбран. Но неприятности у него могут начать после выборов – на стадии их признания.

"У Лукашенко сейчас – самая нервная ситуация за всё время его президентства, – отмечает эксперт УИП. – Главный оппонент – Тихановская – собирает масштабные митинги. С Россией, судя по всему, белорусский президент поссорился по-настоящему. Есть версия, что они договорняк разыгрывают с задержанием "вагнеровцев". Но в РФ по этому поводу даже Совбез собирался. Слишком сложная пьеса, слишком много действующих лиц и нервных заявлений – как для договорняка. Так что на фоне прохладных отношений с Западом, похоже, у Лукашенко испорчены отношения еще и с РФ".

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