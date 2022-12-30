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Минобороны Беларуси попыталось обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты

Белорусский режим озвучил две версии случившегося

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны Беларуси заявили, что упавшая вчера в Брестской области ракета якобы может быть "умышленной провокацией Украины". Это, по версии режима Лукашенко, рассматривается как одна из версий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева, заявление которого опубликовало Минобороны РБ.

Минобороны Беларуси попыталось обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты

В Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты. Фото: t.me/nexta_live

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", — отметил Казанцев.

Отметим, вчера, 29 декабря во время массированной ракетной атаки российских войск по мирным городам Украины, в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, якобы выпущенная из Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — на военных базах Республики Беларусь (РБ) находится сейчас около 10 200 российских армейцев, чего недостаточно для наступления на Украину, заявил глава нашей Госпогранслужбы Сергей Дейнека. Всего же РФ сосредоточила возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных, что почти вдвое меньше, чем было на тех рубежах перед вторжением 24 февраля 2022 года. Чего ожидать от Беларуси в обозримом будущем, какая судьба ждет ее после этой войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/modmilby/21362
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