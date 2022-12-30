Минобороны Беларуси попыталось обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты

В Минобороны Беларуси заявили, что упавшая вчера в Брестской области ракета якобы может быть "умышленной провокацией Украины". Это, по версии режима Лукашенко, рассматривается как одна из версий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева, заявление которого опубликовало Минобороны РБ.

В Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты. Фото: t.me/nexta_live

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", — отметил Казанцев.

Отметим, вчера, 29 декабря во время массированной ракетной атаки российских войск по мирным городам Украины, в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, якобы выпущенная из Украины.

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