Минск готов к войне против Украины: в ГУР рассказали, почему это станет самоубийством для Беларуси

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Кравцев Сергей
Если Беларусь попытается вступить в наземные операции в рамках полномасшабной войны против Украины, это станет для нее самоубийством. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.
Попытка Беларуси вступить в войну против Украины станет для нее самоубийством. Фото: из открытых источников
В украинской разведке знают, что вбросы в информационное пространство сообщений о том, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины – это самая настоящая информационно-психологическая спецоперация, которая выполняет сразу несколько задач.
Первая задача, подчеркивает Андрей Юсов, это, конечно же, посеять панику у украинцев, особенно у тех, которые проживаю в приграничных с Беларусью областях. Вторая задача – это рассредоточить украинскую армию, не дав возможности усилить оборону на востоке и юге.
Он подчеркнул, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой противник. На подобного рода провокации нельзя поддаваться.
При этом Юсов добавил, что нельзя говорить о том, что от режима Александра Лукашенко нет угрозы.
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