Минск готов к войне против Украины: в ГУР рассказали, почему это станет самоубийством для Беларуси

Если Беларусь попытается вступить в наземные операции в рамках полномасшабной войны против Украины, это станет для нее самоубийством. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

Попытка Беларуси вступить в войну против Украины станет для нее самоубийством. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают, что вбросы в информационное пространство сообщений о том, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины – это самая настоящая информационно-психологическая спецоперация, которая выполняет сразу несколько задач.

Первая задача, подчеркивает Андрей Юсов, это, конечно же, посеять панику у украинцев, особенно у тех, которые проживаю в приграничных с Беларусью областях. Вторая задача – это рассредоточить украинскую армию, не дав возможности усилить оборону на востоке и юге.

"Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой противник. На подобного рода провокации нельзя поддаваться.

При этом Юсов добавил, что нельзя говорить о том, что от режима Александра Лукашенко нет угрозы.

"Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", — заявил развдчик.

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