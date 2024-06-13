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Минск решил не отмалчиваться: как у Лукашенко отреагировали на слова Пашиняна

Минск отзывает посла из Армении

сегодня, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что отзовет посла в Армении после того, как премьер этой страны Никол Пашинян раскритиковал поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении белорусского МИДа.

Минск решил не отмалчиваться: как у Лукашенко отреагировали на слова Пашиняна

Лукашенко и Пашинян. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 13 июня представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что посла в Ереване Александра Конюка отозвали в Минск для консультаций, чтобы выяснить ситуацию в Армении.

Глаз сказал, что белорусская сторона видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную резистентность к эмоциональным нагрузкам".

"Но мы не понимаем, при чем здесь Беларусь. Представителя посольства Армении сегодня вызвали в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", – добавил он.

Попутно спикер МИД Беларуси попенял Армении за ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".

Отметим, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит этой страной. Такое заявление Пашинян сделал в парламенте.

Говоря о сложных отношениях между Арменией и ОДКБ, армянский премьер напомнил о заявлении лидера Беларуси. 

"Один из руководителей государств ОДКБ говорит, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. А после этого я должен что-то обсуждать с лидером Беларуси в формате ОДКБ?", – сказал Пашинян.




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