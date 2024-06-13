Минск решил не отмалчиваться: как у Лукашенко отреагировали на слова Пашиняна

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Кравцев Сергей
Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что отзовет посла в Армении после того, как премьер этой страны Никол Пашинян раскритиковал поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении белорусского МИДа.
Лукашенко и Пашинян. Фото: из открытых источников
Отмечается, что 13 июня представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что посла в Ереване Александра Конюка отозвали в Минск для консультаций, чтобы выяснить ситуацию в Армении.
Глаз сказал, что белорусская сторона видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную резистентность к эмоциональным нагрузкам".
Попутно спикер МИД Беларуси попенял Армении за ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".
Отметим, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит этой страной. Такое заявление Пашинян сделал в парламенте.
Говоря о сложных отношениях между Арменией и ОДКБ, армянский премьер напомнил о заявлении лидера Беларуси.
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