Мировые гиганты ввели санкции против Лукашенко и членов его семьи

Великобритания и Канада ввели санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников за нарушения прав человека в Беларуси. Об этом сообщает британское правительство.

Согласно решению, в черный список попали восемь представителей белорусского режима, в том числе Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко и глава администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко.

Новые санкционные меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Аналогичные санкции ввела Канада.

"В координации с Соединенным Королевством и в поддержку белорусского народа Канада вводит санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая Александра Лукашенко", — заявили в правительстве Канады.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как на отношениях Украины и Беларуси скажется тот факт, что наша страна отказалась признавать Лукашенко президентом страны.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего (УИБ) Илия Куса считает, кто решение украинской власти не признавать Лукашенко легитимным президентом не повлияет на отношения между нашими странами. По крайней мере, на те отношения, которые мы наблюдаем в последние полтора месяца.

"До разрыва, думаю, не дойдет. Отношения будут оставаться стабильно конфронтационными, какими были с момента начала протестов в Беларуси, когда мы стали на сторону оппозиции", – отмечает эксперт УИБ









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!