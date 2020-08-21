"Молила-просила": Лукашенко заявил, что это он вывез Тихановскую в Литву

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свою главную соперницу на минувших выборах Светлану Тихановскую "нормальной женщиной". Об этом он заявил сегодня на агрокомбинате "Дзержинский".

"Светлана – она в Литву. Я ее вывез! По ее просьбе, молила-просила. "Ради бога, вывезите меня к деткам в Литву". Она нормальная женщина, любит своих детей", – сказал Лукашенко.

Президент посетовал, что протестующие требуют привлечь к ответственности за происходящее его сыновей.

"Они в чем виноваты? Они уже там обсуждают, посадить детей хотят, даже несовершеннолетних. И вы хотите, чтобы я на это спокойно реагировал?" – жалуется президент.

Отметим, что у Лукашенко трое сыновей, старшему из которых 44, а младшему - 15.

Напомним, у Тихановской рассказали, как накажут Лукашенко после перезагрузки власти.

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