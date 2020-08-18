У Тихановской рассказали, как накажут Лукашенко после перезагрузки власти

В штабе Светланы Тихановской верят в то, что Александру Лукашенко все же не удастся удержать власть после выборов в Беларуси. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, они организуют публичный процесс над Лукашенко, который, если его вину докажут в суде, понесет уголовную ответственность.

Ковалькова подчеркивает, что данный критерий должен быть применим ко всем гражданам, в том числе и к президенту. Кроме того, политик говорит, что они хотят перезагрузить власть и сформировать в Беларуси новый суд, следственный комитет и прокуратуру, куда войдут исключительно профессионалы. Отметим, что сама Тихановская, которая после выборов экстренно улетела в Литву, опасаясь за свою жизнь, намерена вернуться в Беларусь в ближайшее время.

Напомним, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые вчера участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.

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