kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12241.70

ETH/USD

429.29

LTC/USD

65.94

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь У Тихановской рассказали, как накажут Лукашенко после перезагрузки власти
commentss НОВОСТИ Все новости

У Тихановской рассказали, как накажут Лукашенко после перезагрузки власти

В штабе Светланы Тихановской хотят публичного судебного процесса над Александром Лукашенко

сегодня, 15:35
Автор:

Елена Волкова

В штабе Светланы Тихановской верят в то, что Александру Лукашенко все же не удастся удержать власть после выборов в Беларуси. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, они организуют публичный процесс над Лукашенко, который, если его вину докажут в суде, понесет уголовную ответственность. 

У Тихановской рассказали, как накажут Лукашенко после перезагрузки власти

Ковалькова подчеркивает, что данный критерий должен быть применим ко всем гражданам, в том числе и к президенту. Кроме того, политик говорит, что они хотят перезагрузить власть и сформировать в Беларуси новый суд, следственный комитет и прокуратуру, куда войдут исключительно профессионалы. Отметим, что сама Тихановская, которая после выборов экстренно улетела в Литву, опасаясь за свою жизнь, намерена вернуться в Беларусь в ближайшее время.

Напомним, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые вчера участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!