Молиться на белорусском и отказаться от РПЦ: громкий призыв политзаключенного Лукашенко всколыхнул общество

Заключенный белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич обратился к гражданам с резким и эмоциональным призывом отказаться от навязанных традиций и вернуться к собственному языку даже в религиозной жизни.

Статкевич выступил с резким заявлением накануне Радуницы – призывает белорусов вернуться к языку и традициям

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет белорусское издание "Наша Ніва".

Язык, память и страх: что именно сказал Статкевич

В своем обращении он поднял вопрос, который для многих остается болезненным и замалчиваемым – почему даже на могилах близких белорусы часто не используют родной язык.

Статкевич обратил внимание, что надписи на памятниках в большинстве своем выполнены на чужом языке, и задал риторический вопрос: не является ли это проявлением страха или внутреннего давления.

Он подчеркнул, что даже после смерти люди не должны подстраиваться под политические реалии или бояться проявлений национальной идентичности.

Отдельно политик затронул тему языка богослужений, подчеркнув, что белорусы редко обращаются к Богу на родном языке.

По его словам, распространенное утверждение о "старославянском" языке служб является мифом, ведь на самом деле речь идет о московском языке XVII века.

Призыв игнорировать РПЦ и "держаться своего"

Статкевич призвал белорусов не только переосмыслить языковой вопрос, но и отказаться от практик, по его мнению, навязанных внешним влиянием.

В частности, он прямо призвал игнорировать структуру русской православной церкви, которую считает инструментом влияния Москвы.

По его убеждению, сохранение языка и собственных традиций является ключом к сохранению национальной идентичности, особенно в условиях политического давления.

Почему это важно именно сейчас

Заявление прозвучало накануне Радуницы – дня, когда традиционно чествуют умерших, посещают кладбища и вспоминают родственников.

Именно поэтому тема речи на памятниках и в молитвах приобретает особое символическое значение.

На фоне политической ситуации в Беларуси такие заявления могут иметь не только культурный, но и политический эффект, ведь вопрос языка давно стал одним из маркеров идентичности и сопротивления.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что вокруг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко снова заговорили о возможности международного преследования. Белорусская оппозиция заявляет, что уже существует по меньшей мере три юридических основания, которые могут привести к выдаче ордеров на его арест.