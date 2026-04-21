Молитися білоруською і відмовитися від РПЦ: гучний заклик політв’язня Лукашенка сколихнув суспільство

Ув’язнений білоруський опозиційний політик Микола Статкевич звернувся до громадян із різким і емоційним закликом – відмовитися від нав’язаних традицій і повернутися до власної мови навіть у релігійному житті.

Статкевич виступив із різкою заявою напередодні Радуниці – закликає білорусів повернутися до мови і традицій

Як повідомляють "Коментарі", про це пише білоруське видання "Наша Ніва".

Мова, пам’ять і страх: що саме сказав Статкевич

У своєму зверненні він підняв питання, яке для багатьох залишається болючим і водночас замовчуваним – чому навіть на могилах близьких білоруси часто не використовують рідну мову.

Статкевич звернув увагу, що написи на пам’ятниках здебільшого виконані чужою мовою, і поставив риторичне запитання: чи не є це проявом страху або внутрішнього тиску.

Він наголосив, що навіть після смерті люди не повинні “підлаштовуватися” під політичні реалії чи боятися проявів національної ідентичності.

Окремо політик порушив тему мови богослужінь, підкресливши, що білоруси рідко звертаються до Бога рідною мовою.

За його словами, поширене твердження про “старослов’янську” мову служб є міфом, адже насправді йдеться про московську мову XVII століття.

Заклик ігнорувати РПЦ і “триматися свого”

Статкевич закликав білорусів не лише переосмислити мовне питання, а й відмовитися від практик, які, на його думку, були нав’язані зовнішнім впливом.

Зокрема, він прямо закликав ігнорувати структури російської православної церкви, яку вважає інструментом впливу Москви.

На його переконання, збереження мови і власних традицій є ключем до збереження національної ідентичності, особливо в умовах політичного тиску.

Чому це важливо саме зараз

Заява пролунала напередодні Радуниці – дня, коли традиційно вшановують померлих, відвідують кладовища та згадують родичів.

Саме тому тема мови на пам’ятниках і в молитвах набуває особливого символічного значення.

На тлі політичної ситуації в Білорусі такі заяви можуть мати не лише культурний, а й політичний ефект, адже питання мови давно стало одним із маркерів ідентичності та спротиву.

