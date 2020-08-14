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Главная Новости Мир Беларусь Мужчины воют от боли: задержанные в Беларуси рассказали о пытках в СИЗО - ВИДЕО
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Мужчины воют от боли: задержанные в Беларуси рассказали о пытках в СИЗО - ВИДЕО

Задержанных во время акций протестов в Беларуси накануне начали выпускать из СИЗО

сегодня, 09:02 comments1043
Автор:

Виолетта Комаровская
Мужчины воют от боли: задержанные в Беларуси рассказали о пытках в СИЗО - ВИДЕО

Протесты в Беларуси. Фото: Reuters

О жутких пытках и нечеловеческих условиях содержания в следственных изоляторах заявили задержанные во время протестов в Беларуси. Накануне их группами начали выпускать на свободу. О пережитом в СИЗО некоторые из них рассказали порталу TUT.by.

За все время протестов в Белоруси задержали около семи тысяч человек. Мест для всех в СИЗО критически не хватает. Из-за этого задержанные буквально сидят друг на друге, - рассказал один из них. 

"Я попал в одну из камер Центра изоляции правонарушений в Минске. Сначала нас было 24 человека. Затем меня перевели туда, где сидело уже 46 человек. И это в шестиместной камере. Еду нам выдали только на вторые сутки после задержания", - рассказывает Николай из Бобруйска.

Он добавил, что ему повезло остаться невредимым, но многих задержанных жестоко избивали

"Бьют чаще всего в области ягодиц, по ногам и спине", - говорит другой задержанный, которому повезло менее. 

Хватали во время протестов даже медиков. 

"Нас с коллегами задержали, потому что мы помогали митингующим", - объяснила врач скорой помощи Анастасия.

"В четырехместной камере было 50 человек. Некоторые из нас даже сесть не могли, не то что лечь поспать. Воду выдали только через сутки после очередной истерики. Охранники угрожали кинуть в нас гранатой. Мужчин избивали так, что некоторые из них просто выли от боли. При этом их еще заставляли петь белорусский гимн ", - добавила девушка.


Стоит отметить, что власти Беларуси все обвинения в пытках отрицают. По словам заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова, задержанных в минских СИЗО не избивали и относились к ним нормально.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как на массовые протесты против фальсификаций на выборах президента отреагировал сам Александр Лукашенко, который, по предварительным данным ЦВК, одержал победу. 


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